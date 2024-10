El monólogo de las ocho: "Sumar está abierto en canal y de la evisceración pretende resurgir Podemos"

Sumar está abierto en canal y de la evisceración pretende resurgir Podemos que ahora reclama su protagonismo. Ha decidido pedir un imposible para sentarse a negociar los Presupuestos de Sánchez.

Ya saben ustedes que toda pregunta de un plebiscito es una pregunta retórica. Quien convoca la pregunta sabe perfectamente cuál es la respuesta. De hecho, la pregunta que Podemos le ha trasladado a sus inscritos debería leerse así: ¿A qué no queréis que aprobemos los Presupuestos si el Gobierno no rompe relaciones con Israel y nacionaliza el mercado de la vivienda?

Ya está. La consulta é finita y cuando el negociador del Gobierno le diga que sus demandas son sencillamente imposibles, ellos dirán… oigan, yo tengo un mandato, no puedo decirle ahora a mis inscritos que contradigo su voluntad.

Pero es que el momento de Podemos, porque Sumar esta siendo eviscerado en la mesa de operaciones. Sin un liderazgo claro, porque Yolanda Díaz estaba metida en un búnker bajo tierra, ya ha salido de él. Lo que ha dicho es que ha actuado con toda contundencia cuando Íñigo Errejón le reconoció que había tenido comportamientos machistas y vejatorios hacia las mujeres.

Es tal ya el volquete de inmundicia y sordidez que conviene hacer algunas distinciones. Es verdad que si alguien ha contribuido a instalar en España una moral tan desquiciante como que todo lo personal es político ha sido Íñigo Errejón. Esa frase la ha repetido hoy Yolanda Díaz. Y en esa pira se está consumiendo Errejón, porque lo deja todo en un plano muy ambiguo.

Ha sido Errejón quien ha reconocido que tiene un problema en cómo se comporta con las mujeres. De manera que quién puede discutírselo. Errejón es un machista y ha vejado a las mujeres con las que se ha relacionado.

Ahora bien, ahora que todo se está mezclando de manera tan confusa, conviene hacer algunas distinciones….

La agresión sexual y el acoso sexual son delitos tipificados y eso hay que distinguirlo de otras cuestiones que pueden parecer perversas pero que tienen una naturaleza bien distinta. Porque hasta ahora y desde hace mucho tiempo la perversión y qué decir del adulterio no eran conceptos políticos.

Vamos con la denuncia. Hoy el juez ha dado el primer paso para abrir un procedimiento judicial. El titular del juzgado de instrucción 47 de Madrid pide al Congreso que confirme si el exportavoz de Sumar ha dejado su acta como diputado, después de estudiar la denuncia presentada en la comisaría por la actriz Elisa Mouliáa.

La denuncia relata unos hechos concretos ubicados en periodo acotado de tiempo y será el procedimiento judicial quien decidirá si son hechos punibles. Que se sepa ni siquiera la ley del sí es sí ha fulminado las garantías procesales ni la presunción de inocencia y si es así España habría dejado de ser un Estado de Derecho.

Esto es una denuncia y otra cosa son relatos, testimonios anónimos, que se refieren a comportamientos que mientras se produzcan con pleno consentimiento de las partes sólo pueden ser enjuiciados en el ámbito vaporoso de la moral. El problema es que en el caso de Errejón, todo se mezcla ya.. la presunta agresión, los tocamientos no consentidas y otros rasgos del carácter de Errejón que puede parecer siniestro pero que hasta ahora esas cosas no eran materia de reprobación política.

Es verdad que un partido puede fijar su criterio moral donde bien lo considere… pero conviene distinguir lo punible de lo que consideramos perverso, la agresión de la frustración y la comisaría de un buzón de denuncias anónimas. Igual que la promoción de un libro en prepublicación no es un espacio seguro, es un acto promocional y hay un libro de Cristina Fallarás a punto de llegar a las librerías con testimonios anónimos de mujeres que se han visto violentadas.

En cualquier caso, hoy ha salido un triunvirato de Más Madrid para hablar de la catarsis interna que no es tal. Asumen el error y dicen que los mecanismos internos fallaron pero ni dicen cuál fue el error ni tampoco cuáles son esos mecanismos internos.

Hace unas horas todos miraban a Mónica García pero hoy también se ha visto comprometida Manuela Bergerot, que es su sucesora en la comunidad de Madrid. Porque a quien convertir en la única destitución por el caso Errejón, que es Loreto Arenillas. El viernes les contábamos que Mas Madrid había destituido a la diputada que había sido señalada como la encubridora del primer caso de tocamientos no consentidos por parte de Errejón que habían circulado en las redes. Arenillas no quiere convertirse en el chivo expiatorio y dice que no ha encubierto nada porque el caso lo puso en manos de Manuela Bergerot y fue ella quien se desentendió.

Arenillas no tiene por qué entregar su acta de diputada pero el perder un escaño no es lo que más tiene que temer Más Madrid, porque está señalando a la cabeza de la formación como, en el mejor de los caso, cómplice del encubrimiento.

Hoy ha cobrado un cierto interés morboso el caso de Rita Maestre, que fue durante años la novia de Iñigo Errejón y que dice haber tenido conocimiento de casos acontecidos durante su noviazgo. Si es el que se relata en El Salto es un adulterio, porque siempre medió el consentimiento. Hace tiempo que el adulterio no se consideraba una materia de reprobación política, pero ya les digo que quizás eso era lo que querían decir que «todo lo personal es político».

Hoy a Íñigo Errejón se le han apareciendo sus compañeras de viaje del pasado, también la persona con la que urdió la operación que lo convertirá en odiado para siempre en Podemos. Manuela Carmena.

Es verdad que su palabra vale más bien poco, pero la ha comprometido cuando Pedro Sánchez dijo que jamás había cruzado una palabra con Víctor de Aldama. Es verdad que una fotografía con alguien no significa demasiado, excepto que la foto se haga en un lugar tan reservado como el pasillo de los camerinos de un acto político y que quien te la haga sea Koldo García.

Hoy el Gobierno en pleno y toda la sincronizada ha salido en trombar con el mismo argumento y no han faltado las explicaciones a Marcial Dorado como toda explicación.

Pilar Alegría vuelve sobre Dorado, pero quizás sería más útil para todos que desmintiera la información que hoy publica El Español y es que Víctor de Aldama estuvo en sede del PSOE la noche electoral del 10 de noviembre de 2019. Pedro Sánchez ha comprometido su palabra y en el PSOE consideran que no hay más que rascar. Esther Peña es la portavoz socialista.