El monólogo de las ocho: "La situación de la Fiscalía General del Estado es aberrante, insoportable"

El juez considera que hay suficientes indicios como para sospechar que el Fiscal General del Estado se prestó a una operación política para destruir a Díaz Ayuso mediante la revelación de información confidencial de su novio. Es demoledor por lo que el juez de la sala de lo penal del Supremo cita a declarar como investigado a Álvaro García Ortiz y a sus subordinados Pilar Rodríguez y Diego Villafañe. Respectivamente, Fiscal jefa de Madrid y Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía.

Frente a la técnica procesal de mesa camilla y tertulia, frente a quienes quieren zanjar un caso basándose en un único testimonio, el juez Hurtado ha estudiado el material que ha aportado la Guardia Civil, ha contrastado las diferentes versiones y ha repasado la cronología de los hechos, y las conclusiones son, de por sí, demoledoras, porque establece que hay "una base indiciaria para presumir la relevante participación del Fiscal General en la filtración de datos confidenciales" del novio de Ayuso y señala al vértice de la operación de Estado para destruir a una adversaria política, que es la Presidencia del Gobierno.

El ciudadano García Ortiz tiene derecho a la presunción de inocencia, pero la situación de la Fiscalía General del Estado es aberrante, insoportable, tanto como para considerar de una gravedad sistémica el que García Ortiz se mantenga en su cargo mientras se resuelve el caso.

El Fiscal General es citado para el día 29 de enero; la fiscal jefe provincial de Madrid, para el 30 de enero; y para el 5 de febrero, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica. De esta triada de servidores públicos se sospechan que actuaron de forma coordinada para revelar, y esto es textual, "una información reservada y confidencial que no debió divulgarse".

¿Y de dónde saca esa conclusión? De esta secuencia: a las 21:59 horas del 13 de marzo, García Ortiz "recibe en su gmail particular" un correo de la Fiscal Jefe de Madrid que incluye la negociación para un acuerdo de conformidad de González Amador. Al juez le llama la atención la ansiedad de García Ortiz para hacerse con ese documento revelador y, cito, "de momentos de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta". A las 21:59 recibe el documento y a 23:51 en la web de la Cadena Ser se informa de ese correo y a la mañana siguiente se habría producido la triangulación que acabó con Juan Lobato. ¿Se acuerdan? Fiscalía, La Moncloa, El Plural.

Eso quiere decir, entre otras cosas, que el juez no ha creído a los periodistas de eldiario.es y la Cadena Ser que han testificado que tenían la información muchas horas antes de haberla publicado. Dice que no le han aportado datos objetivos que sostengan su versión. Y todavía no hemos mencionado otro indicio, que es el borrado de los mensajes del móvil del Fiscal General. Que si fuera inocente le daría una coartada, pero que como fueron borrados se entiende que son incriminatorios.

Si Junts quiere derribar a Pedro Sánchez, Feijóo presentará una moción de censura, porque además dice Santiago Abascal que si esa moción es únicamente para convocar elecciones anticipadas también prestará sus votos. Pero, ¿por qué querría Junts derribar a Pedro Sánchez? Este es el asunto crucial y el argumento con el que Feijóo dice que quiere convencerles es que Sánchez les ha engañado.

Es decir, sería una moción basada en el resentimiento y el desengaño. Pero, al menos, según dice Feijóo, sin otra contrapartida, ni siquiera un viaje a Waterloo para darle la satisfacción al prófugo Carles Puigdemont.

Luego la conversación se ha ido por otros derroteros y ha terminado en la Comunidad Valenciana y la gestión de la Dana. Feijóo culpa a Sánchez de no haber activado la emergencia nacional para ocuparse de la catástrofe pero no a Carlos Mazón de no haberla solicitado. Porque fue ingenuo por confiar en el Gobierno en un momento en el que estaba noqueado.

Hoy el Gobierno de lo que quería hablar es de vivienda. Y es natural porque es, si no el principal, uno de los más sangrantes problemas de los españoles. Sólo un día después de que Feijóo presentara el programa de vivienda del Partido Popular, hoy el presidente del Gobierno ha desglosado su receta.

Luego le dedicaremos largo tiempo en la Brújula de la Economía a analizar un programa y otro. Y a ver si les podemos responder a la pregunta crucial, ¿servirá esto para que los españoles puedan acceder a la vivienda en unos términos razonables? Porque no sólo está el precio de la vivienda, también la mísera renta de los españoles y la falta de oferta que está estrangulando el mercado.

Por ejemplo, una de las medidas del Gobierno sería una la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia que ha fijado el Ejecutivo.

De esto quería hablar hoy el Gobierno pero parece que Yolanda Díaz tenía otra idea y por eso, justo hoy, ha citado a Carlos Cuerpo para tratar sus diferencias sobre la rebaja laboral. Ahí se reunieron esta tarde ambos, no parece que el clima previo fuera demasiado amistoso.