El monólogo de las ocho: "Que el Gobierno pinte una línea roja es la garantía de que terminará cruzándola"

La palabra significa nada para este gobierno. Pero, no ya la palabra dada. Las palabras. Las palabras no tienen significado porque todo está puesto al servicio de su pacto con los independentistas.

Ustedes han podido escuchar a diferentes dirigentes del PSOE señalando que los delitos de terrorismo eran una línea roja, que jamás incluirían delitos de terrorismo en la amnistía. Aquí los tienen.

La palabra de ningún dirigente del PSOE vale ya nada. Nada. El día que señale que la línea roja es el referéndum de autodeterminación, ¿quién les creerá? Si se ha demostrado que una línea roja es la garantía de que en algún momento la van a atravesar. Eso es lo que ha ocurrido con los delitos de terrorismo en la ley de la amnistía. Ayer era una línea roja, hoy han anunciado que han alcanzado un acuerdo con Junts y Esquerra para aprobar dos enmiendas a la ley de amnistía para garantizar la impunidad de aquellos que estén siendo investigados por terrorismo. Incluido el más importante, que es Carles Puigdemont.

¿Cómo han explicado la contradicción? Con el cuajo habitual y una innovación: el ministro Félix Bolaños ha expuesto un innovador concepto: el terrorismo respetuoso con los derechos humanos.

Que el Gobierno pinte una línea roja es la garantía de que terminará cruzándola

Esto resultaría increíble si algo de este gobierno fuera creíble. Disculpen el galimatías, pero como nada es creíble cualquier cosa es posible y por tanto no hay margen alguno para sorpresa. Igual que no lo debería haber el día que anuncien la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Primero porque la palabra de este gobierno vale nada y segundo porque las líneas rojas que dibujan son de pintura evanescente, de hecho que el Gobierno pinte una línea roja es la garantía de que terminará cruzándola. Volvamos a hacer memoria. Puede ser tedioso, pero no es un ejercicio inútil

Segundo, porque los deseos de los independentistas siempre terminan convertidos en ley.

Qué es lo que está ocurriendo. Como siempre, para enterarse hay que escuchar a los independentistas que son los verdaderos portavoces del gobierno. Carles Puigdemont está siendo investigado por delitos de terrorismo, como otros participantes en los actos criminales de Tsunami Democràtic. Recordemos que este misteriosa organización consiguió paralizar una infraestructura crítica del Estado como es un aeropuerto. Esta enmienda que pulveriza cualquier atisbo de dignidad del Gobierno es, en realidad, una enmienda contra el juez. Lo explica de forma tan clara Miriam Nogueras que no hace falta añadir mucho más.

Compra de apoyo parlamentario a cambio de impunidad

García Castellón considera que hay suficientes indicios para investigar a Puigdemont por unos delitos de terrorismo y el Gobierno hace lo que sea, literalmente lo que sea, le da igual que sus dirigentes queden en evidencia con la dignidad de un guiñapo con tal de conseguir librar a Puigdemont de la investigación. Esto lo que revela es algo que en realidad ya sabíamos. La ley de amnistía es pura corrupción política, porque es una compra de apoyo parlamentario a cambio de impunidad. Y es una ley escrita no sólo a medida de unos delincuentes muy concretos sino que está redactada por ellos. Esto es sencillamente intolerable. No hay forma de justificar esto. Siete votos a cambio de la impunidad. Al precio incluso de inventarse un terrorismo respetuoso de los derechos humanos.

Se teme que el circuito de Montmeló sea sustituido por el de IFEMA

El ministerio de Educación y Deportes se ha dirigido a la Fórmula 1 para pedirle que a partir de 2026 España albergue dos Grandes Premios del Mundial. Porque ese año expira el contrato de Barcelona y comienza el de Madrid. Y se teme que el circuito de Montmeló sea sustituido por el de IFEMA. Aunque Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1 dice que es perfectamente factible que España tenga dos sedes.

Hoy se ha presentado el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. Un circuito urbano, aunque en realidad no afectará al tránsito en la ciudad porque estará situado en el recinto ferial de IFEMA, donde estos días se celebra Fitur.

Tendrá más de cinco kilómetros, veinte curvas y el paddock será cubierto. Promete grandes oportunidades de negocio, o eso dice la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

No es fácil medir el impacto real de estas inversiones, pero no debe de ser mala cosa, cuando Pere Aragonés asegura que trabajará para ampliar el contrato de Montmeló que expira en 2026.

El cine español está ilusionado porque hoy se ha leído la lista de candidatas para los Óscar

Algo más, el cine español está ilusionado porque hoy se ha leído la lista de candidatas para los Óscar y no ha ido nada mal. Tres nominaciones. ‘La sociedad de la nieve’, de Bayona, nominada en los Oscar a Mejor Película Internacional y a Maquillaje y Peluquería

Bayona es un director muy apreciado por la Academia. Con una experiencia extraordinaria y una filmografía que combina popularidad y calidad, que es el equilibrio virtuoso más difícil de mantener en el cine.

Pero es que además hay otra película que competirá por ganar un Óscar. ‘Robot Dreams’ opta a mejor largometraje de animación. De Pablo Berger. Cuenta la historia de un perro solitario en Nueva York que se hace amigo de un robot. Una coproducción hispano-francesa.

Por lo demás. La gran favorita es…. Oppenheimer. Además, Oppenheimer, de Christopher Nolan, ha conseguido 13 candidaturas; Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, 11; Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, 10, y Barbie, de Greta Gerwig, ocho.

VÍDEO DEL MONÓLOGO