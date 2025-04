El monólogo de las ocho: "Puente vendió mercancía averiada cuando exhibió los informes que decían que Jessica había cumplido puntualmente con su labor"

Jessica Rodríguez no tenía ni idea de en qué consistía el trabajo por el que le pagaban cada mes en INECO. De hecho, le parecía un engorro toda la burocracia que tenía que rellenar para hacer como que trabajaba. Y se quejaba amargamente.

Jessica tampoco sabía quién ni cómo le pagaban el piso de lujo en el que vivía en la Plaza de España, pero también le parecía una verdadera lata que se retrasarán en los pagos y tener que explicárselo a sus caseros.

Onda Cero ha tenido acceso a los audios de la investigación de la UCO, los mensajes que Jessica Rodríguez enviaba a Koldo quejándose amargamente de estos engorros que conllevaba el apaño, y, efectivamente, todo es lo que parece…

En primer lugar no trabajaba para INECO. Estaba cobrando un sueldo por no hacer nada. Por no hacer nada para INECO, quiero decir. De hecho no sabía ni en qué consistía ese trabajo.

O sea, que Óscar Puente vendió mercancía averiada cuando exhibió los informes de INECO que decían que la llamada sobrina de Ábalos había cumplido puntualmente con su labor. Era Joseba, el hermano de Koldo quien rellenaba aquellos partes y los hacía llegar a la empresa. Esto era algo que ya nos barruntábamos a pesar de que Óscar Puente, implicado de forma inexplicable en este caso, nos tratara de convencer de que todo estaba en orden.

La Guardia Civil no sólo ha investigado el sueldo que todos los españoles le pagaban a la llamada sobrina de Ábalos a través de INECO primero y Tragsa después. También esta investigando el pago en especie del alquiler de un piso en Plaza de España de la amiga de Ábalos para hacerse con los favores del ministro. 2.700 euros mensuales. Había meses en que se retrasaban en el pago del alquiler y eso le generaban algunas molestias a la inquilina.

Hoy está Pedro Sänchez en China, donde se ha encontrado con Xi Jinping en plena guerra comercial con Estados Unidos. Ahora les hablamos del viaje, pero antes vamos a cerrar el capítulo UCO. Al presidente del Gobierno le han preguntado los periodistas presentes en ese viaje por la llamada que supuestamente hizo Javier Hidalgo a Begoña Gómez, desesperados por la demora del rescate público de Air Europa. Recuerden que en el informe de la UCO hay un mensaje de Víctor de Aldama a Koldo en el que le informa de que el consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa, va a recurrir a Begoña Gómez para solucionar la situación.

El informe de la UCO se ha colado en el viaje del presidente. No es el viaje más oportuno, la verdad. Ha sido planeado desde hace mucho tiempo pero ha coincidido en el peor momento posible, en medio del cruce de represalias entre Estados Unidos y China.

China ha respondido a la subida arancelaria de Trump e impone un arancel del 125% a las importaciones de Estados Unidos. La Unión Europea ha decidido replegarse y esperar para negociar con ambas partes una nueva relación comercial. Y en este contexto, aparece Pedro Sánchez como el aliado preferencial de Xi Jinping.

Claro, si esto fuera una cruzada moral, se entiende que uno asuma con gallardía las consecuencias. Trump es un orate que se ha cargado la confianza en la economía estadounidense. Pero Xi Jinping, no es la mejor alternativa. Desde luego no es la opción moral. Una dictadura que es el principal pulmón financiero de Putin. Si es el propio interés de España, adelante. Pero eso está en duda. Que España salga bien parada de este viaje que expone a su presidente, Pedro Sánchez, como vanguardia asiática del acercamiento comercial a China.

Mientras tanto, en Estados Unidos no se recupera el bono. La desconfianza se ha instalado en la economía estadounidense.

La confianza del consumidor se deterioró a uno de sus niveles más bajos en una década, a medida que aumenta el temor a una recesión. Los encuestados también afirmaron estar preparados para un aumento del 6,7% en los precios durante el próximo año, un nivel de pesimismo sobre los costos que no se veía desde principios de la década de 1980, marcada por la inflación.

Una de las acciones más intensas se ha registrado en el mercado de divisas. El dólar estadounidense cayó el viernes por quinto día consecutivo, encaminándose a su peor semana desde 2022 , mientras que el euro se apreció.

El mercado de bonos se mantuvo bajo presión, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia superando el 4,5%.