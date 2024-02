El monólogo de las ocho: "El problema es que tuvo que mediar una tragedia para activar los medios para capturar a esta gente"

Los seis que permanecen detenidos están imputados por dos delitos de homicidio y lesiones graves a agentes de la autoridad. Luego, otros dos tipos han quedado en libertad con cargos, porque no habría participado directamente en el asesinato sino que habrían ayudado a los otros a huir. Los fueron a recoger a Sotogrande.

Imagínense lo que hay entre ellos. Hay uno que le llaman el Cabra que es una celebridad del hampa, un experto conductor de lanchas que se ha hecho un nombre llevando hachís y otras sustancias de un lado a otro del Estrecho.

Si lo recuerdan… cómo olvidarlo… los gritos desde la orilla jaleando y guiando a los narcos nos conmocionaron el pasado viernes. Hoy a los narcos, les estaba esperando un coro bien distinto a las puertas de los juzgados

Hoy sí, hoy se han activado todos los medios para capturar a esta gente. El problema es que tuvo que mediar una tragedia, el asesinato de dos agentes y el destrozo de otros dos a los que pasaron por encima con las hélices.

Sobre lo ocurrido ya pesan varias certezas. Era sabido que los narcos se la tenían jurada a la Guardia Civil, es decir que no se conformaban con huir y salvar la carga, sino que quisieron jugar con ellos cruelmente hasta que decidieron matarlos. Nadie coge carrerilla con una planeadora de cuatro motores y atraviesa una chalupa esperando que la tripulación salga escarmentada pero viva. Porque esa es la otra certeza, la desproporción letal de medios convirtió la operación en un suicidio. Solo que al suicidio uno suele ir voluntario y no cumpliendo órdenes.

Vuelven a pedir la cabeza del ministro Grande-Marlaska

Vuelven a pedir la cabeza del ministro Grande-Marlaska. Es el fusible más longevo que haya tenido jamás un presidente. Grande-Marlaska ha sobrevivido a sucesivos escándalos y a la reprobación. Seguro que ninguno ha sido para él tan desagradable como tener que enfrentarse al repudio de la viuda de un agente, que se negó a que fuera Marlaska quien le colocara la medalla a su marido muerto.

No hacía falta esperar hasta hoy. Las asociaciones de guardias civiles llevan explicando las condiciones en las que trabajan las fuerzas de seguridad en el Estrecho desde minutos después de que se conociera el asesinato.

El portavoz de JUCIL Agustín Leal le explicaba esta mañana a Carlos Alsina con qué medios luchan contra el crimen en el Estrecho. Hoy están pidiendo la dimisión del ministro desde la oposición y desde los aledaños del Gobierno porque también hay un grupo que forma parte de la mayoría parlamentaria que sostiene al ejecutivo que ha pedido la dimisión de Marlaska. Ha sido Podemos, a través de su portavoz Pablo Fernández.

Y el PP propone cambiar la ley para que la Audiencia Nacional asuma la investigación de los narcos de Cádiz. Reclama una reforma de la normativa del Poder Judicial para derivar "los sumarios más graves" al tribunal que juzga a los terroristas y el crimen organizado. Hoy el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo visitaba Barbate y reprochaba que Pedro Sánchez decidiera pasearse por la alfombra roja de los Goya en lugar de visitar el lugar de la tragedia.

Miren, sobre esto… sí hay algo… ¿Debe ir un presidente a los Goya? Pues sí, es una industria importante. Ahora bien. Como el tiempo es finito, escaso incluso, uno debe priorizar donde estar. Y lo cierto es que además de los medios hay un calor político que hay que prestarle a la Guardia Civil. Luego está lo de las causas amables de los Goya, ¿no? Mira que la gala es larga, densa de proclamas y prolija en solidaridades, pero ni una palabra de afecto a los agentes y a sus familias. Claro, luego que si la gente del cine se hace antipática. Hombre, esto es injusto, porque la gente del cine son también carpinteros, conductores, transportistas… obreros… pero ¿los actores y los directores? Viven pendientes de un guion.

Alberto Núñez Feijóo no ha querido hablar de lo suyo. Que es la cena de los indultos

No, Grande Marlaska no va a dimitir, ya lo ha dicho. En Barbate, Alberto Núñez Feijóo no ha querido hablar de lo suyo. Que es la cena de los indultos, que tan despistados tiene a algunos dirigentes de su partido. Claro que si los dirigentes no se lo explican, va a ser difícil que nosotros lo hagamos. Pero, se intentará. Porque algo sí que hay que explicar, a pesar de que haya una lectura muy oportunista de la prensa afecta. Que también, pero no es lo sustancial.

Veamos, en primer lugar. Evidentemente lo del empate es una trampa. No hay empate posible. Hombre, por que Feijóo fantasee con un indulto condicionado desde luego es sangrante por lo estúpido del ejercicio pero es que con esas condiciones no se hubiera podido indultar ni a Oriol Junqueras y luego respecto de la amnistía lo que ha dicho es que no. No hay empate. Sánchez dijo que no amnistiaría y amnistió dijo que era inconstitucional y ahora dice que es constitucional y los medios afectos dijeron amén.

¿A quién se le ocurre ponerse a fantasear con indultos, por más que imposibles, a seis días de una votación crucial

No hay empate… Y sin embargo, y sin embargo…. Ahora bien… Pero… ¿A quién se le ocurre ponerse a fantasear con indultos, por más que imposibles, a seis días de una votación crucial? Y sobre todo tan consciente de que lo que ha dicho sobre ello va a ser publicado que pacta un embargo con los medios. Porque el origen de esto es una cena con 16 periodistas del propio Feijóo, hoy lo sabemos. Pero quién querría cambiar el tema de conversación ahora. En el momento más bajo de Pedro Sánchez, con la amnistía colgando del alero…

Y ya digo que esto de fingir el empate es una operación muy chusca. Porque precisamente lo que el episodio ha revelado es que los medios que suelen leer o escuchar la base electoral de Feijóo no son desde luego como la sanchosfera. Quiero decir, que estuvieron diciendo que la amnistía es imposible y mentarla era una insidia hasta que el 23J noche se pusieron a aplaudir la determinación de Sánchez por proponerlo.

Fíjense hoy los editoriales de ABC o de El Mundo. Puf. Y cuenten las columnas. Lo de ABC es una sangría. Por la mera sugerencia de un indulto condicionado con unas condiciones que Puigdemont jamás cumplirá. Menuda es la fachosfera. Comparen ustedes con la docilidad con la que El País y las contorsiones de la sanchosfera. Que ni un tironcito. Qué flexibilidad.

Ahora bien, que la oportunidad hace inevitable pensar en eso que llaman una voladura controlada. Salir al paso de una posible publicación comprometedora de los encuentros con Junts. Ese exorcismo ya lo tenían que haber hecho. Bueno, en realidad nunca debió ser necesario, porque a ver si aprenden de una vez que CIU ya no existe, es historia, que el catalanismo no va a resucitar, que Junts es lo que hay un partido mesiánico en manos de un forajido de la Justicia. Que… por cierto… es de muy mal gusto fantasear con el indulto de una persona que ni siquiera ha sido juzgada. Que no se pierdan las maneras, al menos.

VÍDEO DEL MONÓLOGO