El monólogo de las ocho: "Previsible que la ley de la amnistía provocara un enfrentamiento inédito entre las instituciones del Estado"

Que la conversación política ha empeorado gracias a las redes es evidente y su criatura más abominable es el ministroll, que es como podríamos llamar a Óscar Puente. Hoy alcanzando una nueva sima en esta fosa de las marianas de la política que es X, los dos partidos de Gobierno han querido enzarzarse por los familiares de Ayuso y la coca y los prostíbulos que frecuentarían lo del PSOE.

Esto no tendría mayor consecuencia si considerásemos que las redes sociales son como un cotolengo donde evacuar los peores instintos, pero siempre termina desbordando y anegándolo todo.

O sea que le preguntan por la amnistía y Bolaños señala al novio de Ayuso. Que también tiene cuajo porque el hombre está siendo investigado por un fraude fiscal del que Ayuso no tiene ninguna responsabilidad, pero es que además quien lo hace es quien ha negociado una ampliación del periodo que cubre la amnistía para incluir al clan corrupto de los Pujol. Fíjense la desmesura en el trato de un posible fraude fiscal que habrá de determinarse con el masivo desvío de fondos que supuso el procés. Casi peor que el ministroll Puente.

Lo que sí afecta es utilizar la Fiscalía en maniobras políticas para acabar con un adversario político

Tiene gracia porque es él quien ha negociado y justificado la inclusión de los Pujol en la amnistía, pero sobre todo porque Ayuso no tiene ninguna causa pendiente con la Justicia y aunque la tuviera eso no tendría que afectar a la separación. Lo que sí afecta es utilizar la Fiscalía en maniobras políticas para acabar con un adversario político. Como denunciaba esta mañana en 'Más de uno' el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón.

Ahora les traigo las novedades de la princesa Catalina, que tiene en vilo al mundo. Antes déjenme terminar con esto de la amnistía, porque el choque institucional no se ha demorado ni un solo día. Gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, el Senado pedirá al Congreso la retirada de la ley de la amnistía, ha aceptado la tramitación por obligación legal pero si se retira la ley, recurrirá al TC por creer que implica una reforma encubierta de la Carta Magna.

Esa es la razón por la que se ha producido el hecho asombroso de que el PP ha votado a favor de la tramitación de la amnistía y el PSOE en contra. Porque se incluían los argumentos de los letrados de la Cámara, que cuestionan la constitucionalidad de la medida.

Era previsible que una ley como la de la amnistía provocara un enfrentamiento inédito entre las instituciones del Estado

Nunca antes se había producido un choque de cámaras similar en la democracia española. Era previsible que una ley como la de la amnistía provocara un enfrentamiento inédito entre las instituciones del Estado: el Supremo contra el Constitucional, por ejemplo. Ahora el choque entre el Senado y el Congreso da en el quid de la cuestión: porque desnuda la principal inmoralidad de esta amnistía. ¿Qué clase de reconciliación se promueve contra la maoyría social, la mitad del Congreso y la mayoría del Senado?

Ahora, toda esta guerra institucional le es perfectamente ajena al independentismo. Porque no cree en las instituciones. De hecho ya da por superada la amnistía y se centra en la siguiente estación de paso, que es la soberanía fiscal.

¿Saben cuál fue uno de los temas que Santos Cerdán fue a tratar con Carles Puigdemont a Suiza? Sí, la financiación de Cataluña. ¿Y por qué lo tratan con él si él no forma parte del Gobierno en Cataluña? Porque ya lo tratan como al president del exilio y lo que es peor… con un próximo regreso.

Hoy la petición ya ha llegado por el cauce oficial, porque ha arrancado la precampaña en Cataluña y en consecuencia los independentistas se disputan el papel de desollador del Estado. Lo que propone Esquerra Republicana es "soberanía fiscal plena" con un concierto económico a la vasca.

Porque lo que ha ocurrido con el cupo vasco es la pura arbitrariedad

Razonable para los independentistas, claro, así que pueden ustedes imaginar que la necesaria solidaridad interterritorial no es parte de la misma. Aquí el Gobierno aplica siempre el mismo patrón. Como no puede decir, promete que aplicará un sistema similar al resto de comunidades. Y no, mire, si el problema no es el sistema… Este consistiría en que la comunidad recauda todos los impuestos y luego le da un parte al Estado por los servicios prestados… el problema es quién calcula luego el reparto. Porque lo que ha ocurrido con el cupo vasco es la pura arbitrariedad, es decir un cálculo basado en la pura necesidad política. La cuestión es sacar cuantos antes a Cataluña del régimen fiscal común.

Uno escucha a Carlos Cuerpo, ministro de Economía y no entiende muy bien cuál es la postura del Gobierno al respecto. Supongo que será porque no le compete determinarla a él sino a Santos Cerdán o a Bolaños o a quien negocie con el independentismo a partir del 12 de mayo

Por cierto, que Cataluña ya está en precampaña y al PP le pilla cuestionando al único candidato que tienen por ahora, que es una mala forma de arrancar la caravana electoral. Alejandro Fernández ha tenido algunos enfrentamientos con Génova pero resulta que tiene una idea bastante clara de cómo tratar al nacionalismo y lo expone además con gran brillantez. Si no hay una idea mejor y de ejecución rápida, lo que deberían es confirmarlo cuanto antes. En descargo de Fernández diremos que él ha encontrado justo lo que el PP extravió hace ya demasiado tiempo, que es el tono con el que dirigirse la nacionalismo en Cataluña.

Algo más, porque en el Senado se ha escuchado a un senador de Compromís y convendría atender a lo que dice, no vaya a ser que Yolanda Díaz tenga ya otra vía de agua en ese buque a la deriva que es Sumar. La metáfora es muy pertinente porque el senador Enric Morera se ha dirigido al Gobierno por la aprobación de la ampliación del Puerto de Valencia.

Se han disparado las teorías de la conspiración y las especulaciones malévolas

Y ahora les cuento de lo de Catalina porque fíjense si ha sido exitosa la operación «acallar los rumores», que lo que ha ocurrido tras la difusión del primer video de Kate Middleton tras la cirugía abdominal es que se han disparado las teorías de la conspiración y las especulaciones malévolas. Dicen que no es Kate. Es que es la política de comunicación más asombrosa que se ha concebido, o sea si Kate no quiere mostrarse durante un tiempo, que lo diga, pero si difundes imágenes espectrales de Kate la gente se va a preguntar por qué. Por qué no comparece con el príncipe con naturalidad. Qué ha ocurrido hoy. Escuchen.

Pues que las cámaras han captado una conversación aparentemente natural de Guillermo en una vista a un hogar de acogida en Sheffield. En ella se refiere a su mujer y dice que le gustaría que estuviera allí a su lado, pero otra ves hablamos de un espectro y esto solo está provocando que el caso se haya convertido en una de las sensaciones de la temporada. No es una cuestión menor, eh. Hablamos del miembro más valorado, más popular de la familia real británica. Que es ya no Guillermo, sino Kate Middleton.