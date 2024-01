El monólogo de las ocho: "¿Pero, no había levantado un muro Sánchez para marginar al PP?"

Hoy les hablamos desde Alicante estamos muy bien escoltados por muchos amigos de la radio.

Y también por una pequeña escuadra de guerreros del Xiam, porque les hablamos desde el museo arqueológico de Alicante donde agota sus últimos días un acontecimiento cultural único. Aquí puede usted plantarse delante un guerrero del Xiam, hay siete de estas imponentes figuras de hace 2000 años, que están perfectamente conservadas, se aprecia el rastro de la policromía.

En realidad son ocho mil los que componen el ejército del emperador Qin, que permaneció enterrado durante siglos hasta que lo descubrió un campesino chino que estaba cavando una zanja. Cada uno de estos ocho soldados tiene rasgos diferentes. O sea no crean que estas son figuras de terracota salidas de un molde (como los del equipo de opinión sincronizada de Sánchez). No, no, han sido tallados cada uno con sus rasgos con un detalle extraordinario para no ser exhibidos jamás, porque su única misión era proteger en la otra vida al emperador Qin. Es fascinante.

Normal que esta exposición haya sido un éxito sin precedentes. Ha llenado todos los días. Le quedan 20, pero si tienen la oportunidad de pasarse por Alicante, no lo duden, no lo duden.

¿En qué está ahora esforzado el ejército de ministros de Terracota de Pedro Sánchez?

¿En qué está ahora esforzado el ejército de ministros de Terracota de Pedro Sánchez? En echarle la culpa al PP del más que posible fracaso de la batería de decretos que se votan esta semana en el Congreso. ¿Pero no había levantado un muro Sánchez, formado por una sólida mayoría progresista, para marginar al PP?

Ya vemos de qué materiales estaba construido el muro y ahora va a ser la culpa del PP. No, mire, la culpa es de quien consideró que Carles Puigdemont era un buen socio de Gobierno. Porque lo que ahora le pide Carles Puigdemont a Sánchez es algo tan inaceptable, tan inasumible como que se multe a las empresas catalanes que en su día salieron despavoridas por el procés y no han regresado.

O sea, lo que le pide es que atente contra un principio básico, no ya de España, sino de los Tratados de la Unión Europea, como es el libre establecimiento de la empresas y la libre prestación de servicios.

Claro, pero una cosa es no tener escrúpulos y otra es poder hacer lo que te da la gana. ¿No puede el Gobierno evitar que Ferrovial traslade su sede a Ámsterdam y va a evitar ahora que el Banco Sabadell se quede en Alicante?

Además de lo perverso que es que aquellos que ahuyentaron a las empresas con su aventura enloquecida ahora les obliguen a regresar bajo amenaza de multa. Pues no crean que el Gobierno la ha emprendido contra Puigdemont. No, no, la culpa es del PP, por no salvarle las votaciones.

Con Puigdemont todo es cordialidad. Hombre, no le pueden prometer que van a multar a las empresas que no regresen a Cataluña, pero sí le ha prometido que va a estudiar la forma de incentivarlas para que regresen.

¿Cómo haces esto? No irán a favorecer un dumping fiscal en Cataluña. Miren, aquí en Alicante se estableció una importante empresa catalana, el Banco Sabadell, nada menos. En Valencia, La Caixa. Con qué argumento se les perjudica ahora a Valencia y Alicante, si ellos han creado las condiciones para que en buena lid se establezcan aquí las empresas.

El PP no va a salir al rescate del Gobierno esta vez

Sea como fuere el PP no va a salir al rescate del Gobierno esta vez. Hoy lo ha confirmado Alberto Núñez Feijóo aquí en Onda Cero, en Más de uno con Carlos Alsina.

Finalmente tanto Asturias primero, como Galicia después, han activado el nivel de alerta 2 para que el Estado pueda intervenir y prestar ayuda para la limpieza de las costas de los molestos pellets que ha vertido el pasado diciembre al mar un buque en aguas Portugal.

Ahora el PSOE quiere recrear una atmósfera similar a la del Prestige para ver si así puede desgastar a la Xunta

Claro, ahora el PSOE quiere recrear una atmósfera similar a la del Prestige para ver si así puede desgastar a la Xunta en este periodo poselectoral. Pero eso se topa con varios problemas, el principal es que esto poco tiene que ver con el Prestige y el siguiente es que quien está ahora en el gobierno central es el PSOE, y es el Gobierno central quien tiene la competencias de Salvamento Marítimo. De hecho se van conociendo algunos detalles de la cronología de los hechos. Por ejemplo se sabe que el armador avisó al Gobierno el día 3 de diciembre y la Voz de Galicia ha publicado que Portugal informó a España el 8 de diciembre de que el Toconao había perdido seis contenedores. ¿Y qué hizo el Gobierno desde entonces hasta que se puso en contacto con la Xunta?

Pues es una buena pregunta. Como a esto todos juegan, Ione Belarra de Podemos no sólo anuncia una querella contra la Xunta sino que pide la comparecencia de la vicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Ribera para que ofrezca explicaciones de la gestión del Gobierno.

Y ahora lo importante. Que es la incidencia que, además de en el paisaje, esto puede tener en el ecosistema y en el consumo humano. La Xunta ha encargado una serie de informes para descartar cualquier indicio de toxicidad. Lo que dice el ministro de Agricultura y Pesca Luis Planas es que no hay peligro para el pescado.

La empresa Grifols ha caído un 26% hoy en Bolsa

La empresa Grifols ha caído un 26% hoy en Bolsa. Es una de las historias del día. Anoche este fondo llamado Gotham Reasearch decía que iba a publicar una investigación de alcance sobre una empresa del Ibex. Resulta que era Grifols, de quien dice que su acción vale 0. O sea que estarían haciendo una serie de manejos contables para engañar a los inversores.

Gotham fue quien reveló lo de Gowex. El mayor delito económico de la historia de España, se acuerdan. Hay que recordar algo. Gotham hace un doble juego: se aprovechan del impacto que provoca en bolsa su informe negativo. Juegan a sacar ganancias en operaciones a corto, apostando por la caída que ellos mismos han provocado. O sea no es un actor imparcial, pero eso no quiere decir que sus investigaciones no tengan fundamento. Y por eso la empresa debe dar muchas explicaciones para frenar la debacle de credibilidad.