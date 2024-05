El monólogo de las ocho: "Pedro Sánchez habría ocultado la verdad a los españoles sobre la situación judicial de su mujer"

Hace unas horas les informábamos de que el juez que lleva el caso de Begoña Gómez había levantado el secreto de la diligencia y eso ha puesto en conocimiento de todos un hecho relevante que hasta ahora sólo conocían unos pocos, entre ellos se supone que la afectada. La esposa del presidente Pedro Sánchez tendría la condición de investigada desde el pasado 16 de abril. Eso significaría que Pedro Sánchez habría ocultado la verdad a los españoles sobre la situación judicial de su mujer. Ella desde luego tenía que conocer que tenía la condición de investigada. Y entonces a qué responde la sobreactuación lacrimógena de aquella carta en la que el presidente se situaba como una víctima.

La oposición ha salido inmediatamente a reaccionar a estas revelaciones y acusa al presidente del Gobierno de mentir a los españoles, de ocultarle la situación judicial de su mujer y de filtrar convenientemente un informe policial exculpatorio a los medios. Ha sido la portavoz Cuca Gamarra la que ha reaccionado a la noticia. Dice que no van a prejuzgar si Begoña Gómez ha cometido o no un delito pero señala las responsabilidades políticas y éticas de quien ha ocultado durante más de mes y medio la condición de investigada de su mujer.

El juez decidió ayer levantar el secreto de las investigaciones y lo que el sumario ha revelado es algo más que la condición de investigada de Begoña Gómez. Miren, nosotros desde el primer día nos mostramos realmente sorprendidos por que bastaran unas diligencias para provocar una reacción tan terminante del presidente del Gobierno. Lo que resulta asombroso si uno repasa lo ocurrido en el pasado reciente es cómo Pedro Sánchez pudo plantarse ante los españoles y enviar una carta lacrimógena en la que especulaba incluso con dejar la política.

Recuerden que el presidente del Gobierno compareció ante el Congreso de los Diputados para informar de las situación judicial de su mujer y del estado de las investigaciones sobre sus relaciones con sus patrocinadores. En ningún caso mencionó que hubiera sido imputada (o investigada por utilizar la terminología correcta).

Lo que el sumario revela tras el levantamiento del secreto de las actuaciones del juez es que: «Horas antes de que Pedro Sánchez enviara su carta a los españoles, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, remitió al juez un escrito en el que asumía su condición de investigada y pedía personarse en la causa. Por tanto, lo que aquí se revela es una gran farsa. Brillantemente ejecutada.

Es que el 26 de abril, la Fiscalía Europea se dirige al juez Juan Carlos Peinado para reclamar la documentación que afecta a la UTE a la que apoyó la mujer de Pedro Sánchez y determinar su posible competencia. O sea que está investigando si hay fondos europeos implicados en todo esto.

De los tres países que hoy han reconocido oficialmente el Estado Palestino, sólo España ha querido hacerlo mediante una declaración presidencial con todo el aparato propagandístico. Irlanda y Noruega han sido algo más discretos. La decisión no será sometida al escrutinio del Congreso de los Diputados, ni siquiera Pedro Sánchez ha admitido preguntas de los periodistas, pero no se ha privado de una madrugadora declaración oficial a las 8 y media de la mañana desde el Palacio de la Moncloa

La comparecencia ha tenido dos rasgos destacables. Lo primero es que Sánchez habla siempre del Estado que debería ser. Y, claro, es un Estado si no idílico, sí muy alejado de la realidad actual. Porque sería un Estado único, regido por la Autoridad Palestina y no por Hamás y con unos límites territoriales estables surgidos de la guerra del 67. Ese Estado no existe, es una proyección ideal que hace Sánchez de la resolución del conflicto. El reconocimiento tiene como se ve un carácter evidentemente simbólico y pretende abrir una fisura en la diplomacia occidental. Donde lo habitual, al menos entre las potencias, es no reconocer el Estado Palestino hasta que sea viable.

El segundo rasgo destacable es que buena parte del discurso se ha ido en negar que esto vaya contra Israel.

Esto no parece haber convencido a Israel que ha respondido con uno de los incendiarios tuits de su ministro de Exteriores. Sobre un montaje que muestra a Yolanda Díaz junto al Ayatolá Alí Jamenei y Yayah Sinwar, líder de Hamas… Israel Katz escribe: «Khamenei, Sinwar y Yolanda Díaz llaman a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar.

El presidente Sánchez al no despedir a @yolanda_diaz_y anunciar el reconocimiento del Estado palestino es cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío y de crímenes de guerra»

Esta acusación por cierto deja en el aire una pregunta acerca de cuál es la proporcionalidad de la respuesta diplomática de este Gobierno. Porque tiene pinta de ser muy discrecional… es decir, al capricho del presidente. Porque… en pura lógica… si se retiró a la embajadora de Buenos Aires por decir que la mujer de Sánchez es una corrupta, cómo tendría que responder la diplomacia española cuando se acusa a una vicepresidenta del Gobienro de genocida… Igual la mujer del presidente tiene un rango superior en el gobienro a la vicepresidenta o igual es que considera que es peor la corrupción que el genocidio. En cualquier caso la declaración de José Manuel Albares es bastante más relajada.

El reconocimiento tiene el argumento trampa de la diplomacia de aluvión. Porque sí… hay 142 países en el mundo que reconocen el Estado, pero convendría destacar en el mapa mundi cuáles faltan para entender. ¿Hay alguno del G7?

La respuesta del mundo árabe ha sido bien diferente a la de Israel, claro. Los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Jordania, Qatar, Turquía y Palestina y el secretario general de la Organización Cooperación Islámica serán recibidos en Madrid por Sánchez y Albares. Según informa El País, será este mismo miércoles una nutrida delegación de ministros de Exteriores de países árabes e islámicos, integrantes del denominado Grupo de Contacto para Gaza.

El reconocimiento del Estado Palestino no será sometido al Parlamento. Hoy Miguel Tellado ha expresado la posición del PP. Sí a la solución de los dos estados pero no a este reconocimiento inoportuno.