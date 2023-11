El monólogo de las ocho: "Pedro Sánchez ha comprado su investidura a cargo del Estado"

Una amnistía sin excepciones, también para los CDR y Tsunami democratic, también para los delitos de corrupción y terrorismo si se hicieron desde 2013 y en nombre del independentismo, la condonación de 15 mil millones de la deuda de Cataluña con el Estado, mejor financiación autonómica, el traspaso de todas las competencias del transporte de Cercanías. Ya se van desgranando todas las concesiones que el PSOE hace en nombre del Estado.

Nos gustaría contarles cuáles son las que hace el independentismo. Pero sólo figura una. Sus votos para investir a Pedro Sánchez. No hay más. De manera que lo que Sánchez está haciendo es comprar su investidura a crédito del Estado.

ERC ya ha dicho que se dan satisfechos y votarán sí. Ya sólo queda el fugitivo Carles Puigdemont, que ha reunido a los de Junts en Bruselas y todavía seguirá torturando al PSOE durante unas horas. Hasta mañana no confirmará su apoyo.

Pedro Sánchez ha comprado su investidura a cargo del Estado

Hoy es el día en que todo se precipita. Pedro Sánchez ha comprado su investidura a cargo del Estado, con unas concesiones que consagran la desigualdad entre los españoles y que crea un espacio de impunidad total para quien haya delinquido en nombre de Cataluña en la última década.

Dijeron que nunca traspasarían las Rodalíes, el transporte de cercanía, por tratarse de una red estratégica para el Estado. Las competencias serán entregadas gracias a un acuerdo con Esquerra, que ha presentado el triunfo ante los suyos, para agravio del resto de los españoles, de la condonación de 15 mil millones de la deuda de Cataluña con el FLA, el fondo de liquidez autonómica.

Siendo esto grave, es apenas nada comparado con el alcance de la ley de amnistía. Lo que ha hecho Sánchez es intercambiar impunidad a cambio de unos votos. Si esto no es corrupción política, no sé qué otro nombre más adecuado le puede casar. Lo ha celebrado con alborozo Oriol Junqueras al presentar el acuerdo. Una amnistía sin excepciones.

Impunidad sin excepciones, siempre que los delitos se hayan cometido en nombre de la independencia de Cataluña. Sin excepciones significa que también queda extinguida la responsabilidad de los CDR y Tsunami Democratic, de quienes se alzaron con violencia contra el Estado y agredieron de gravedad a policía y guardias civiles o acosaron a funcionarios públicos o tomaron las calles o destrozaron los comercios de sus vecinos. Impunidad total. Recordemos que hay un policía quedó parapléjico a causa de la agresión de estos cachorros del independentismo.

El único precio es investir a Sánchez

Las causas abiertas de malversación, desvío de fondos públicos o terrorismos quedarán extinguidas y con ella la responsabilidad de quienes quisieron lograr por la fuerza la independencia de Cataluña. Hoy el independentismo siente que ha sido legitimado y como negárselo. ¿Qué ha entregado a cambio el independentismo? ¿Qué penitencia ha hecho? Ninguna. El único precio es investir a Sánchez. Y si no escuchen a Pere Aragonés hace apenas unas horas en un acto para celebrar por todo lo alto su triunfo

La ley de la amnistía tiene nombre. Lo adelantaba la emisora del Grupo Godó RAC1: será "Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña».

Será registrada mediante proposición de ley, o sea que no precisará de un informe del Poder Judicial. Y de eso se quejan los magistrados llamados conservadores, porque un asunto que afecta de forma tan sensible a la médula democrática y, sobre todo, que desautoriza tan gravemente a los jueces, no puede mantener ajeno al Poder Judicial. Lo que denuncian los magistrados conservadores es que la amnistía es una abolición de facto del Estado de Derecho.

Y en consecuencia, han conseguido que se convoque un pleno extraordinario para pedir ser consultados acerca de esta ley. El pleno se celebra el lunes a las siete de la tarde. Los llamados progresistas pueden boicotearlo para que no haya quorum. La asociación Jueces y juezas para la democracia les acusa de actuar al dictado del PP, porque esto es embarrar la legislatura.

Lo del Consejo General del Poder Judicial solo es un anticipo del choque institucional

Claro, que haya magistrados del Constitucional que ya estén prejuzgando la amnistía, a favor, por supuesto, no es ningún problema. Veremos si esas recusaciones tan pertinentes salen adelante cuando se plantee la constitucionalidad de la norma. Bueno, en contra y a favor. María Luisa Balaguer debería ser recusada por prejuzgar a favor de la amnistía, pero Juan Carlos Campo por hacerlo en contra cuando era ministro de Justicia de Sánchez

Lo del Consejo General del Poder Judicial solo es un anticipo del choque institucional que vendrá cuando entren el Supremo y el Constitucional al tema.

El PP ha registrado una modificación del reglamento del Senado para poder entorpecer la tramitación de esta ley. Alberto Núñez Feijóo se va a sumar a la manifestación convocada para el 18 de noviembre en Madrid. Dice que Sánchez ha llevado a su gobierno al abismo.

En ese mismo acto estaba José María Aznar, el expresidente de Gobierno, ha sido muy contundente en su denuncia de los planes de Pedro Sánchez. Tacha a Pedro Sánchez de peligro para la democracia y llama a cada uno de los ciudadanos a hacer lo que esté en su mano para evitar que esos planes prosperen.

La impunidad es la desigualdad más sangrante

En cuanto a la oposición interna en el PSOE es puramente testimonial. Lo cual no resta si no todo lo contrario valor a las escasísimas voces que se niegan a traicionar su palabra por su secretario general. Hoy por ejemplo ha estado en Más de Uno con Carlos Alsina, el exlíder del PSOE en La Rioja, Francisco Ocón y dice ni más ni menos lo que Pedro Sánchez decía antes del 23J.

Lo más grave es la amnistía, porque la impunidad es la desigualdad más sangrante. Los socios de Sánchez no son iguales ante la ley que cualquier español. Un CDR que haya hecho barricadas de fuego y arrojado adoquines a la policía o reventado un comercio no es igual que usted, ciudadano de a pie, que paga hasta la última multa de tráfico. Pero además, ¿qué opinan los socialistas extremeños del desigual reparto de financiero?, ¿qué opinan los gallegos cuya Comunidad no ha pedido ni un euro al FLA de que a Cataluña se le haya condonado una deuda de 15 mil millones más intereses? ¿Están de acuerdo los socialistas asturianos? ¿Los castellanos y leoneses? ¿Los manchegos?