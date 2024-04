El monólogo de las ocho: "Escuchando a partidarios de Sánchez uno tiene la impresión de que están haciendo un acto de desagravio a Isabel Díaz Ayuso"

Todo ha sido una exageración y ya se prepara para regresar a su actividad pública. Hablamos del Rey Carlos III. Es que, con el caso de Carlos III, se puede utilizar aquella frase de Mark Twain tan célebre como afilada: los rumores sobre su muerte han sido sin duda exagerados.

Esta tarde empezó a circular la especie de que su funeral se estaba preparando por un agravamiento de su estado de salud. Hace una hora el Palacio de Buckingham ha difundido un comunicado en el que informa de que «Su Majestad el Rey regresará pronto a sus deberes públicos después de un período de tratamiento y recuperación tras su reciente diagnóstico de cáncer.

Para conmemorar este hito, el Rey y la Reina realizarán una visita conjunta a un centro de tratamiento del cáncer el próximo martes, donde se reunirán con médicos especialistas y pacientes. Esta visita será la primera de una serie de compromisos externos que Su Majestad emprenderá en las próximas semanas»

Bueno pues King Charles regresa a su actividad pública después de haberse recuperado de su padecimiento. ¿Y su Majestad Drama King? Así es como ha bautizado The Economist a Pedro Sánchez. Drama King. ¿Su Majestad Drama King Regresará el lunes a su actividad después del periodo de interinidad que se ha regalado a sí mismo? Pues sobre eso todo lo que hay son hipótesis y quinielas porque si atendemos a lo que cuentas las fuentes del partido y el gobierno, el hermetismo es absoluto.

Sólo atiende a un círculo muy cercano y cerrado, mientras reflexión… quizás no sobre su decisión, que estará tomada, sino sobre cómo ejecutarlo. Porque lo que es indudable es que el lunes no pueden comparecer después de la payasada peronista que se prepara este fin de semana y decir que aquí no ha pasado nada. Será o martirio o batalla, en cualquier caso un desenlace dramático.

Menudo derroche se prepara en Ferraz para mañana. Un Comité Federal de adhesión inquebrantable al líder y pobre del que no diga ¡presente! Porque hasta van a sacar pantallas a la calle para transmitirlo. Que es que fuera esperan los militantes para una de estas exhibiciones verticales tan de otras latitudes. Han venido autobuses de toda España a la capital. Cargados todos ellos con militantes entregados a la labor de convencer a su líder de que se quede, de que no renuncie al cargo y que en un acto de infinita probidad acepte seguir siendo presidente.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anda muy impresionado con el despliegue.

Es verdad que esto tiene una consecuencia algo funesta. Que la proclamación de Teresa Ribera como flamante candidata a las europeas ha quedado pospuesta. Estaba previsto que lo aprobase el Comité Federal del sábado pero es normal que el partido no dé ni un paso hasta saber si tiene un secretario general.

Lo que se prepara este fin de semana es una exhibición vertical de adhesión al líder y cada uno está jugando el papel que le corresponde. Bueno, o que cree que le corresponde. Circulan manifiestos de prosa gravísima, que denuncian el acoso ultraderechista a la familia del presidente.

Igual conviene recordar algo bastante básico sobre el sistema jurisdiccional. Lo primero es que hasta el más infame rufián tiene derecho a la acción judicial. La denuncia de Manos Limpias fue a reparto aleatorio y sí es de apariencia endeble y ahora viene la organización ultrarreligiosa de Hazteoir para tratar de completarla con otra denuncia. Begoña Gómez no está imputada.

El juez ha abierto unas diligencias. Y es tan cierto que a cualquier ciudadana le asiste la presunción de inocencia como que cualquiera puede recurrir a la Justicia y la esposa del presidente no es una persona inviolable. Conviene recordar las obviedades y quizás también hacer algo de historia, como las 170 portadas que El País le dedicó a Francisco Camps que lleva 9 causas archivadas y le queda 1 para el pleno al 10.

Es que hay ocasiones en que escuchando a partidarios de Sánchez, casi diría adeptos, afectos o feligreses, ya sean portavoces o voceros, uno tiene la impresión de que están haciendo un acto de desagravio a Isabel Díaz Ayuso. Pero no.

Escuchen a José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue en su incansable tarea de movilizar a los militantes socialistas para que cubran de amor a su líder.

No, no se refiere a Isabel Díaz Ayuso, cuya familia al completo fue señalada en el fragor de la batalla política. Y se implicó hasta el presidente, que señaló a su hermano como culpable cuando su causa ya había sido archivada. Qué decir del día en que María Jesús Montero utilizó una noticia falsa de Infolibre para señalar a la mujer de Feijóo y cuando el medio rectificó, la ministra de Hacienda no lo hizo.

Es que como todos están volcados en la tarea de hacer méritos, derrochar amor al líder y hacer lo que se espera de ellos… se ha implicado hasta el CIS. Leo en artículo 14: «el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) está realizando un trabajo de campo con entrevistas a los españoles donde se les pregunta sobre si hay que inmiscuir a los familiares en los asuntos políticos o si es necesario modificar aspectos de la Justicia».

Al final solo es posible un desenlace de dos: o martirio o batalla. Si es martirio será una inmolación para glorificación de la militancia, que lo canonizará. Pero si es batalla…. no puede salir a decir… aquí no ha pasado nada.