El monólogo de las ocho: "No cesa la gota zamorana de Aldama contra el Gobierno"

A esta hora está previsto que Emanuel Macron se dirija a los franceses para explicarles cuáles son sus planes para la República. En realidad las opciones solo se resumen en dos: la dimisión o la elección de una nuevo primer ministro que goce de la confianza de la Cámara. Como lo primero es improbable, hoy la política trata de desentrañar el misterio de cuál será la figura con la que Emmanuel Macron tratará de liberarse de la pinza Lepenchon, la no tan extraña alianza negativa de Le Pen y Melenchon para derribar al presidente.

Es probable que hoy no ofrezca un nombre porque antes tiene que garantizarse un apoyo suficiente en la Cámara. Lo que es probable que haga es tratar de tranquilizar a los franceses y por extensión a los europeos… Dense cuenta de que Francia necesita aprobar unas Cuentas Públicas. España está muy acostumbrada a gobernar con unos Presupuestos prorrogadas, pero Francia necesita contener el déficit porque su deuda pública pone en peligro la estabilidad financiera de la Unión.

Lo cierto es que el momento del continente es dramático, porque los dos países que están sumidos en una crisis política más profunda son nada menos que sus dos pilares, Francia y Alemania. Una cosa es que Grecia, Portugal, Irlanda o incluso España se suman en la crisis, eso puede ser preocupante y traumático, pero la crisis de Francia y Alemania es existencial.

No cesa la gota zamorana. Esto de la gota zamorana es la forma cruel de tortura con la que Víctor de Aldama castiga al gobierno que lo acogió en su seno. Ahora les cuento sus más recientes declaraciones en una radio colombiana.

Pero antes fíjense ustedes en el disparate al que aboca al sistema y a las instituciones el tener un Fiscal General del Estado imputado en ejercicio. Les leo una información de El Mundo de esta misma tarde: "La Abogacía del Estado, en defensa del Fiscal General del Estado, acusa a los agentes de la Guardia Civil de cometer "errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias"". Es que la frase es extraordinaria. Casi una semblanza de época. No sé si una semblanza o un epitafio.

O sea que la abogacía del Estado, al servicio del gobierno, defiende al Fiscal General del Estado, que debería ser autónomo, y lo hace atacando a la Guardia Civil que se dedica a investigar precisamente para que la Fiscalía pueda cumplir con su labor de acusación pública. Si alguien tenía alguna duda de que un Fiscal General del Estado que está imputado debe cesar cautelarmente de sus funciones aquí está este delirio para terminar de convencerle.

Lo que ocurre en realidad es que Álvaro García Ortiz está cercado por la filtración de datos confidenciales de un particular para destruir políticamente a una adversaria del Gobierno. Que este el caso. Y García Ortiz está dispuesto a arrastrar consigo a todas las instituciones en su caída. El juez Hurtado ha respaldado a la Guardia Civil y dice que "no cabe poner reproche a la prueba pericial".

Esto ocurre el día en que cae en paracaídas sobre el Partido Socialista de Madrid, el hombre de Sánchez, su exjefe de gabinete, el responsable directo de Pilar Sánchez Acera cuando ésta instó a Juan Lobato a cometer un delito.

Este es Óscar López, que no está precisamente dotado con el don de la originalidad. ¿La Fachosfera? Por ahora, lo que vamos sabiendo es que cuando él era el jefe, del gabinete de Sánchez salió un documento confidencial para tratar de destruir a una adversaria política con la inestimable colaboración de un pseudomedio al servicio del PSOE. Ha presentado su candidatura a la secretaría general del PSOE con una proyección de libro.

Ahora bien, cuidado, porque puede ocurrir que aquí se esté urdiendo una operación algo más compleja en la que Óscar López solo sea una avanzadilla con la que tomar el control del PSM y desgastarse en una guerra sucia contra Ayuso y luego ya impulsar la candidatura aparentemente impoluta de Emma López, que es una nueva miembro de la Ejecutiva del PSOE. Y cuidado también porque Lobato conserva su escaño, no ha querido regresar a su carrera como técnico de Hacienda y eso significa que puede que no renuncie a disputar la candidatura llegado el momento. En fin, el PSM nunca fue un remanso de paz y no parece que vaya a serlo ahora…

Por cierto, escuchen la denuncia del ex alcalde de El Boalo, que hoy ha hablado con Alsina para denunciar las prácticas represivas de Ferraz, que les ha cancelado el derecho de reunión a los socialistas…

Para tortura de este Gobierno, el testimonio que sigue marcando la actualidad es el de Víctor de Aldama. Lo que ya hemos bautizado como la gota zamorana y que consiste en una dosificada estrategia de acusaciones que ya vienen acompañadas de soporte documental. Esta vez ha hablado en la radio colombiana Doble U y desde allí le ha recomendado un poco de pomada a María Jesús Montero. Por eso de las quemaduras que podría provocarle el poner su mano en el fuego por su jefe de gabinete, Carlos Moreno.

Hoy le han preguntado a Óscar Puente y le ha negado credibilidad a Víctor de Aldama. Pero lo interesante de su declaración son las dosis de prudencia que aplica. Es interesante porque debe de ser uno de los pocos que mantiene una reserva de prudencia cuando se refiere a las declaraciones de Víctor de Aldama.