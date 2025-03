El monólogo de las ocho: "Parte del Gobierno ha convocado manifestaciones en contra de un compromiso con el Gobierno"

Salomé Pradas ha sido imputada o, por decirlo en la correcta jerga procesal, ha sido llamada como investigada. Salomé Pradas era la consejera de Interior y Justicia del Gobierno valenciano que permaneció al frente del dispositivo de emergencias de la riada que dejó 228 muertos. Fue destituida cuatro semanas después de la tragedia en la remodelación de su Gobierno que hizo Carlos Mazón para afrontar la reconstrucción.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja en Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, está investigando la gestión de aquella catástrofe y por qué se demoró de una forma tan dañina, tan letal, la toma de decisiones y la alarma ciudadana. Y si de esa gestión se deriva alguna responsabilidad penal.

El sumario ya establece que la alerta enviada a los ciudadanos llegó tan tarde que la mayoría de los que murieron ya estaban muertos. Ahora el auto por el que llama a declarar como investigada el próximo 29 de octubre a Salomé Pradas establece que la exconsejera era la "máxima autoridad" en la adopción de "medidas de autoprotección de la población" durante las inundaciones. Y su declaración tiene "relevancia orgánica y, por ende, decisoria".

También ha llamado como investigado al exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso. La juez, sin embargo, no ha considerado pertinente citar a declarar a Carlos Mazón, sin perjuicio de que pueda hacerlo voluntariamente, pero eso no significa que haya situado el umbral de la responsabilidad en Salomé Pradas.

Incremento del gasto militar

Que España va a tener que incrementar su gasto militar es una certeza, lo que resulta incierto es lo que opina Sumar de ello. De hecho, lo incierto es si Sumar existe y si en consecuencia se puede hablar de una posición única al respecto.

No, no está claro. Yolanda Díaz pertenece a un gobierno que se ha comprometido a incrementar el gasto militar hasta el 2%. Se trata del gobierno de la nación que menos gasta en función de su PIB en Defensa de la OTAN. España no puede eludir esa responsabilidad, sencillamente no puede, es más, no puede demorarla porque sus socios muy legítimamente le piden un gesto de complicidad.

Y es en esta hora fatal cuando toda la irresponsabilidad del muro se revela de esta legislatura de mampostería que Sánchez inauguró prometiendo que iba a erigir un muro para marginar a la fuerza más votada que resulta que es con la que debe sacar adelante todas las políticas de Estado, porque sus socios están para exactamente lo contrario, todas las políticas contra el Estado. Y el absurdo alcanza su punto culminante aquí: Parte del Gobierno ya ha convocado manifestaciones en contra de un compromiso con el Gobierno.

Antonio Maíllo es el coordinador de Izquierda Unida, que es un partido que no sólo está integrado en Sumar, sino que tiene una cuota ministerial en este Gobierno y por ello sienta cada semana en el Consejo de Ministros a Sira Rego, aunque en la cartera lleve las ambiguas competencias de Juventud.

Por tanto, quizás Yolanda Díaz antes de sentarse con Pedro Sánchez debería aclarar cuál es su posición respecto del rearme de Europa que ha impulsado la Comisión Europea y han asumido como propios países como España.

Así que la líder de Sumar ha convocado una reunión con Pedro Sánchez a la que de una forma un tanto ridícula han decidido llamar cumbre. "Cumbre", podía haberlo llamado Cónclave, ya puestos a ser ambiciosos. Toda esta pompa se antoja ridícula cuando se ven cada semana en el Consejo de Ministros. Pero además porque cuál es la alternativa que ofrece Yolanda Díaz…

Yolanda Díaz dimitió de todas sus responsabilidades orgánicas en Sumar. Decir que Sumar existe ya es suficientemente aventurado. Porque son 18 partidos que difieren en cuestiones tan nucleares como la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña. Con lo cual, quizás Yolanda Díaz podría convocar una Cumbre de Sumar o si quiere una Conferencia. Conferencia Plurinacional de los partidos de Sumar para saber cuál es la posición de Sumar sobre el incremento del gasto militar.

Y por cierto, cuando esto se aclare, lo conveniente, incluso lo decoroso, sería que Sánchez informara al Parlamento. Porque por el momento solo ha hablado de este espinoso asunto en mítines de partido y siempre para atacar a la formación con la que va a tener que acordar sí o sí esta política de Estado.

Es difícil saber cuál es la posición de Yolanda Díaz por más que ella diga que ya la ha explicado, lo cierto es que en la parte socialista del Gobierno ya existe la certeza de que no hay otra y sea cual sea la postura de Díaz la distancia en estos momentos es suficiente como para entender que al PSOE solo le queda el PP, con el que no va a celebrar ninguna cumbre… de hecho lo va a despachar en 20 minutos, según denuncia Alberto Núñez Feijóo.