Monólogo de las ocho: "Nueva jornada de caos y el Gobierno vuelve a presentarse como víctima, en lugar de como responsable"

Una nueva jornada de caos y el Gobierno vuelve a presentarse como víctima, en lugar de como responsable. Si para justificarse por el apagón sigue manteniendo artificialmente viva la teoría del ciberataque… en un día de desastre ferroviario, de forma no apresurado, sino completamente irresponsable, pone a circular la teoría del sabotaje.

Justo hace un año, un robo de cobre en Barcelona paralizó los servicios de Rodalies y fue denunciado como un acto de sabotaje por Puente, si bien casi dos semanas después los Mossos d´Esquadra detuvieron a cuatro delincuentes multirreincidentes en esta actividad. Porque cobre no sólo se ha robado toda la vida, sino que ahora se hace más que nunca. Pero si esto es un sabotaje, igual que ocurrió con el apagón, en lugar de ofrecer responsabilidades, el Gobierno las pide.

Les cuento lo ocurrido. No sólo fue el robo de cobre de los sistemas de seguridad del AVE en cinco puntos de Toledo lo que precipitó el caos, también un tren Iryo que arrastró la catenaria. El resultado es la desesperación de miles de viajeros, pérdidas económicas, riesgo personal y una indignación más que justificada.

El tráfico ferroviario fluye ya con normalidad, pero se acumulan los retrasos porque la afectación ha sido enorme. El colapso ha dejado tirados a 10.700 viajeros y 30 trenes del AVE Madrid-Sevilla.

Los trenes no están viviendo la edad dorada en España, por más que diga el ministro del ramo. Las incidencias se vienen acumulando para desesperación de los viajeros y hay un deterioro constante del servicio. Ahora bien, lo de hoy ha sido estrictamente insoportable. Un viaje que dura de forma habitual dos horas con 40 minutos se convirtió en una odisea penosa de más de nueve horas en un tren en que se agotaron el agua y los alimentos. Y los viajeros ya no sabía ni qué hacer porque no recibían información alguna.

Qué rápido ha encontrado esta vez el Gobierno la respuesta, no ya a lo ocurrido, sino a la intencionalidad de lo ocurrido. A primera hora en Más de Uno de Onda Cero, Carlos Alsina hablaba con el ministro de Transportes, Óscar Puente…

A medida que hoy avanzaba el día, el ministro ha sido más insistente con la teoría del sabotaje. La palabra está muy bien elegida porque no se trataría de un acto de delincuencia común, lo que habría provocado, sino que el término sugiere una intencionalidad política. Esto acompañado con una activa campaña en redes de los voceros habituales, pretendía en una pirueta asombrosa colocar al Gobierno como víctima y casi casi pedirle explicaciones a la oposición por criticar el caos.

El manual del apagón

La verdad es que… qué mal gobierna la oposición en este país… En cualquier caso, el Gobierno está siguiendo el manual del apagón, en lugar de asumir responsabilidades, pedirlas. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo decía en X: "Miles de españoles atrapados en trenes de madrugada. Sin agua. Sin nada. Segundo lunes con imágenes impropias de la cuarta economía del euro. La gente no merece pagar cada día más impuestos a cambio de peores servicios. España tiene que volver a funcionar. Es mi objetivo".

Ha ido algo más lejos Isabel Díaz Ayuso cuando ha compartido un vídeo de un noticiero venezolano de hace algunos años de cuando Chaves y un tuit que dice: "Venezolanos en España: "Háganos caso: venimos del futuro".

Ya ha pasado una semana desde el apagón y el Gobierno todavía no ha asumido su responsabilidad, no hay ninguna dimisión, ni siquiera nadie ha pedido disculpas a los afectados que son todos los ciudadanos. (Lo más divertido del CIS es ese 40% de los ciudadanos que dicen que el apagón les afectó poco o muy poco. El país de Tezanos es un lugar fantástico. Desde luego, si es España, no sabíamos que era una comuna anarcosindicalista de agricultores-recolectores).

En el caso del apagón, el Gobierno sigue difundiendo suspicacias sobre las eléctricas a las que ni siquiera deja participar en las investigaciones de lo ocurrido. Cuando además cada vez está más claro. Pero el Gobierno no quiere darse por enterado y aún sigue cultivando la hipótesis que Red Eléctrica descarte a las pocas horas del apagón, la de un ciberataque. Hoy lo decía la vicepresidenta Sara Aagesen en TVE

Nuevo hallazgo

La vicepresidenta de Transición Ecológica ha informado de un nuevo evento. No se sabía que la red había sufrido otra perturbación, una tercera perturbación 19 segundos antes de las dos que ya conocíamos. Les decía que cada vez parece más claro lo que ha ocurrido. Que el error tuvo que ver con la gestión de Red Eléctrica y un incremento suicida de las renovables que hizo el sistema más inestable.

Además, hay también de que el Gobierno conocía el riesgo que suponía y lo asumió. El operador nacional del sistema, reconoció en un documento de mayo de 2024, que la "integración masiva de generación renovable" podía derivar en "un comportamiento no deseado del sistema de protección actual". Esto lo publica hoy El Mundo, pero durante este fin de semana, otros medios como el especializado El Periódico de la Energía publicó que el Gobierno desoyó la petición de Red Eléctrica de cambiar el protocolo de protección ante la masiva entrada de renovables. España lleva desde 1996 con el mismo protocolo de protección del sistema eléctrico cuando el mix eléctrico estaba dominado por tecnologías síncronas.

Se acumulan los informes y las informaciones que dicen que Red Eléctrica y el Gobierno a través de Red Eléctrica eran conscientes de que la sobreponderación de las renovables hacía más vulnerable el sistema. Así que puede que España tuviera el mejor sistema eléctrico del mundo. Tanto mayor es la responsabilidad, casi una proeza, de quien consiguió tumbarlo, probablemente asumiendo riesgos inasumibles para poder hacer luego exhibiciones propagandísticas y por pura, no ya ideología, teología de las renovables.

Pero Pedro Sánchez, en lugar de ofrecer explicaciones y asumir las responsabilidades que procedan, sigue sacando pecho por la recuperación del sistema. Casi tenemos que darle las gracias por haber levantado la red. Prometeo Sánchez, que nos dio el fuego. Hoy ha estado en el Cercle de Economía de Cataluña y allí por cierto, en una declaración asombrosa para un presidente se ha referido a España y Cataluña como dos países distintos.