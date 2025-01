El monólogo de las ocho: "Otra vez, Puigdemont ha conseguido que Sánchez haga lo que dijo que jamás haría"

Finalmente ha troceado su decreto ómnibus, claro que ha preferido pagarle el apoyo a Junts antes que buscar los votos gratis que le había ofrecido el PP. El espectáculo es peor que decadente. Es terminal.

Primero Junts ha obligado a posponer el Consejo de Ministros y luego le ha obligado a trocear su botillo legislativo, algo que el mismo Sánchez prometió que no haría. Pero la factura no termina ahí. También le ha obligado a permitir la tramitación de una proposición no de ley para que el Congreso retrate su debilidad y le inste a presentar una cuestión de confianza.

Sorprenderse a estas alturas porque Sánchez prometa una cosa y haga la contraria es un tanto ingenuo. También que ceda ante todo lo que pide Junts, pero esta vez ha sido especialmente humillante, porque la escenificación de su poder de coacción sobre Sánchez ha sido apabullante. Pero la política del muro, el puro frentismo, tiene su coste. Todo podía haber sido más sencillo, pero es preferible pagarle dos a Junts con tal de no pagarle una al PP. A esto lo podemos llamar la plusvalía del muro o la plusvalía Frankenstein, si acudimos a los clásicos.

Después de cobrar un nuevo triunfo estaba exultante Miriam Nogueras, la portavoz de Junts que es el verdadero flagelo de este Gobierno porque sus constantes insultos, desafíos y humillaciones no pueden hallar respuesta. Ha comparecido esta tarde para cobrarse un éxito en su política de coacción al Gobierno.

Otra vez, Carles Puigdemont ha conseguido que Pedro Sánchez haga lo que dijo que jamás haría. No sólo trocear su intocable decreto ómnibus si no que además tendrá que someterse a una ceremonia parlamentaria que retrate su debilidad. Tan grave era que el Congreso de los Diputados debatiera si instaba al Sánchez a presentar una moción de confianza, que el ministro Óscar López llegó a compararlo en estos micrófonos de Onda Cero, con Carlos Alsina, con un debate sobre la autodeterminación de Cataluña.

Qué dirá ahora Óscar López… ¿Que se trate de un debate no sólo escrupulosamente constitucional sino absolutamente pertinente? Pero más allá de las incoherencias y contradicciones permanentes de este Gobierno, que eso va en su ADN, el debate de la proposición no de ley de Junts no será inocuo.

Desde luego, no servirá para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza pero sí retratará la debilidad del Gobierno. Una vez más. Y luego habrá que negociar los Presupuestos en esa situación de debilidad extrema y máxima necesidad que eleva todas las pujas. Porque llegados a este punto no será necesario recordar que Carles Puigdemont se cobra la baza una a una. Va votación a votación y cada una de las votaciones que sirve para prolongar un poco más la vida de este gobierno lleva su factura incorporada.

¿Resultado? Sánchez se someterá al debate al que prometió que jamás se sometería y troceó el decreto que dijo que jamás trocearía y todo con tal de ni siquiera explorar la posibilidad de un acuerdo con el PP, que es probable que sólo reclamase una tramitación limpia de las medidas sociales del decreto. ¿Qué se queda fuera del decreto? Todo el paquete tributario que incluía el primer texto, y que se votará más adelante en un decreto propio, después de que sea negociado punto por punto. Por cierto y esta es una pregunta yo creo que relevante. ¿Qué opinan los socios a la izquierda del PSOE de que se retiren estas medidas que nos habían dicho que eran inaplazables?

Caso fiscal general del Estado

Mañana será otro día sin duda complicado para el Gobierno, porque su fiscal general, aquel en cuya defensa comprometió a la abogacía del estado y movilizó a todos sus ministros y terminales, declarara ante el juez por la posible revelación de secretos de un particular. Dicho en lenguaje recto, por participar según señalan todos los indicios en una operación política para la destrucción de una adversaria del Gobierno mediante la revelación de información confidencial de su novio.

Se trata de un caso de especial gravedad. Una institución cuya misión primordial es promover la persecución de los delitos mediante la acción de la Justicia no puede albergar comportamiento más propios de un caco vulgar, como la destrucción de los mensajes de los momentos críticos de la investigación o el uso de cuentas privadas de correo para ocultar su acciones.

