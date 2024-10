El monólogo de las ocho: "El inidóneo e imputado fiscal General del Estado no va a dimitir"

Ya lo ha comunicado de forma oficial, aunque ya lo había anunciado a quien quisiera escucharle. El inidóneo e imputado Fiscal General del Estado no va a dimitir, a pesar de que el Supremo esté investigando la operación política en la que se involucró para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso.

Hoy Álvaro García Ortiz se ha sometido a dos ceremonias. Primero ha reunido a su Junta de Fiscal y allí se ha comprobado la división que existe en la cúpula de los fiscales. Se comprueba una vez más que Sánchez divide todo cuanto toca y ya no hay instancia de la vida española que no esté infectada de enfrentamiento. Miren las cuentas... de 29 asistentes la reunión, 10 ha salido en su apoyo de forma clara, 11 le han pedido que dimita o que reconsidere su postura y 8 han preferido no pronunciarse. Ya ven que no es precisamente un apoyo cerrado, como él se apunta los silencios dice que ha recibido el apoyo de la Junta de Fiscales.

Luego ha reunido al Consejo Fiscal y este sí le ha pedido de forma mayoritaria la dimisión. 7 frente a 4. El Consejo es un órgano del Ministerio Fiscal que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado. O sea que no le va a hacer ni caso, porque de hecho lo ha reunido para comunicarles que fuera cual fuera su opinión, él va a hacer prevalecer su interés particular -o él que el cree que es su interés particular, porque ya veremos si no termina inhabilitado-.

Desde luego... Si algo ha demostrado este mandato de Pedro Sánchez es que divide todo cuanto toca y el nombramiento discrecional de García Ortiz ya contó con la reprobación del Consejo del Poder Judicial y ahora una parte muy considerable de la cúpula fiscal le pide la dimisión. ¿Son estas las instituciones que queremos? Bueno, son las instituciones que nos van quedando.

Por favorecer a Dolores Delgado y haberla ascendido después de que ella lo ascendiera a él, García Ortiz fue señalado en una clara desviación de poder, fue declarado no idóneo por el CGPJ y ahora se ha convertido en el primer fiscal general del estado imputado en el ejercicio de su cargo.

La verdad es que no está llevando bien su defensa y no le hacen ningún favor los que pregonan en bucle que está imputado por desmontar un bulo, porque esa es una forma bastante idiota de inculparlo. Tampoco se hizo él anoche un favor. De la entrevista de anoche en la pública del Fiscal General del Relato llama sobre todo la atención esa declaración de tufillo amenazante y dada su situación, muy temeraria.

El auto unánime de la sala de lo penal del Supremo describe eso, una operación política en la que se embarcó Álvaro García Ortiz y esa es la razón de su descrédito, por más que luego no se pueda probar que fue él quien filtró los detalles de la negociación de un acuerdo de conformidad con un particular que se da la circunstancia de que es el novio de Ayuso.

Pero si hay una prueba testifical de la llamada que recibió el Fiscal de Delitos Económicas en la que la Fiscal Jefe, también imputada, le pedía la denuncia de Alberto González Amador y le informaba de que era novio de Ayuso. ¿Desde cuando la Fiscalía se dedica a los cotilleos? Desde que se dedica a la destrucción -o al intento de destrucción- de rivales políticos. Porque los considera rivales políticos, que es lo más grave. También hay pruebas de la ansiedad con la que sacaron al fiscal que llevaba el caso de un partido de fútbol. El hombre, que es del Atleti, y se la jugaba con el Inter y menuda presión para que enviara los correos de la negociación del acuerdo de conformidad.

Todo eso está en el auto que firma la sala de lo penal, que cuenta con la unanimidad de la sala y cuya ponente no es precisamente una conservadora. Hoy ha sido muy interesante la entrevista que le ha hecho Carlos Alsina a Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, pertenece a la Asociación Independiente de Fiscales.

Y luego además está la aberrante situación en la que se encuentra en su doble condición de Fiscal y de imputado. Ayer les decíamos, es que quien le interrogue como acusación pública va a ser uno de sus subordinados, pero es que hay más... hay más... y lo explica Salvador Viada.

Hoy Álvaro García Ortiz ha sido el gran protagonista de un incandescente pleno en la Asamblea de Madrid, en el que la presidenta de la Comunidad no ha ahorrado calificativo a él y al Gobierno que le nombró. Para Isabel Díaz Ayuso la cuestión es sin duda personal, ya ahora cuando la escuchen verán que no queda duda de es un asunto personal. El problema es que para el fiscal general también llegó a convertirse en un asunto personal porque si el particular no llega a ser el novio de Ayuso nada de esto hubiera pasado. ¿Por qué cuando le llama para pedirle la denuncia al Fiscal de delitos económicos, la fiscal jefe provincial le informa de que es el novio de Ayuso? ¿Desde cuándo eso importa?

Hoy, como les digo, jornada incandescente en la Asamblea. Por su interés reproducimos también otro testimonio. Se trata de Santos Cerdán, que es el Secretario de Organización del PSOE, el que introdujo a Koldo García en Ferraz. Pero esto no está referido a Koldo, ni al caso Ábalos. Santos Cerdán ha expresado su total confianza en el fiscal general del Estado.

Es extraordinario porque ya hablan del Fiscal General como uno de los nuestros, en primera persona del plural, pero no ya el Gobierno, que al menos lo nombra, si no el partido.

Hoy se ha ido Alberto Núñez Feijóo a reunirse con el Partido Popular Europeo. No solo ha ido a informarles de cuál es la posición del PP, sino a hablarles de cuál es la situación en la que se encuentra el Gobierno de España. Pedro Sánchez gozaba de magnífica imagen, pero el punto de inflexión es la carta, a partir de la cual se empiezan a mostrar más críticos con él.