El monólogo de las ocho: "El Gobierno sigue fingiendo que las explicaciones las tiene que recibir, en lugar de ofrecerlas"

No, no exageramos cuando les decíamos que ha sido el 2 de mayo más combativo desde 1808. Ha salido Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno con una fiereza… Lo cierto es que este acto de la Comunidad de Madrid se ha convertido en la mayor reafirmación anual de ayusismo y en consecuencia en un subliminal festival antiSánchez que resuena mucho más allá de Madrid.

Ha habido alusiones mucho más explícitas, como la referente al bochornoso apagón del pasado lunes.. La lluvia ha contribuido a darle a la cita un aspecto aún más tormentoso. Este año no ha habido parada militar, porque Defensa ha vetado ese tradicional desfile que solía cerrar los actos. Tampoco ha habido escenas como aquella de Félix Bolaños cuando le impidieron acceder a la tribuna de autoridades. Sencillamente no pudo haberlas porque no ha sido invitado ningún representante del Gobierno de la nación.

La celebración del 2 de mayo ha venido precedida de una batería de encuestas que habrán disparado la euforia en el PP de Madrid, porque dicen que Ayuso aun rompe su techo y crece más. Más Madrid se hunde por el caso Errejón y el PSOE se tiene que conformar con eso, con el hundimiento de Más Madrid, porque su candidato, que es el ministro Óscar López, es el que tiene peor consideración entre el electorado.

Claro, el PSOE de Madrid tampoco ha ido al acto. Si hubiera ido en realidad ya habría estado representado el Gobierno de alguna manera: porque Óscar López, aunque de Transformación Digital, es ministro. Ha hecho un acto suyo en el que ha criticado el sectarismo, dice, de Ayuso.

Es verdad que será comentado sobre todo por el choque de instituciones. Como cada año, se han entregado las Grandes Cruces del 2 de Mayo a 13 personalidades, instituciones y entidades sociales como reconocimiento a su solidaridad y trayectorias profesionales ejemplares. Entre los premiados, la cantante Massiel, el luchador Ilia Topuria, el piloto Jorge Martín, el actor José Coronado o los profesionales madrileños que trabajaron en la DANA de la Comunidad Valencia. También a los profesionales del centro especializado de atención diurna para la ELA del Hospital Zendal.

Por cierto, que del apagón, un día más y nadie asume la responsabilidad. Nadie ha pedido disculpas a los afectados, nadie se hace cargo de que hubo quien perdió la vida por distintas circunstancias y el gobierno sigue fingiendo que las explicaciones las tiene que recibir él, en lugar de ofrecerlas.

Aunque cada vez está más claro que ha sido un fallo sistémico en Red Eléctrico provocado por una composición suicida del mix. Una gestión guiada por la ideología y no por el criterio técnico, porque Red Eléctrica había advertido ya en sus informes del riesgo de una sobreponderación de las renovables. Lo advirtió en sus informes y lo ignoró en su gestión.

Hoy la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha conversado con su homóloga portuguesa, que también reclama una explicación y es natural porque España tumbó con su fallo el sistema eléctrico portugués. Pero nada, el Gobierno sigue negando la evidencia. Y también hoy Núñez Feijóo se pregunta si esta cerrazón del gobierno, incapaz de admitir la causa, es fruto de la incompetencia o de la ocultación.

Dos noticias han convulsionado hoy la actualidad internacional y nos sitúan en Reino Unido y en Alemania.

El partido de Nigel Farage, Reform UK, ha ganado las elecciones locales y el Reino Unido ya empieza a asumir que podría ser el próximo primer ministro. Hablamos del excéntrico personaje político que promovió la campaña del Brexit y cuyo nacionalismo radical de discurso antiinmigración ha conquistado a los británicos. Una proyección nacional de la BBC de los resultados de las elecciones locales dice que el partido de Nigel Farage habría ganado el 30% de los votos, 10 puntos por delante del Partido Laborista, que quedó en segundo lugar con el 20%. Es la primera vez que un partido distinto del Laborismo o los Conservadores encabeza la proyección.

¿Qué ha podido ocurrir? Porque los británicos ya saben que la mayoría de las promesas de campaña por el Brexit eran una pura falsedad. El discurso antiinmigración de Farage es una de las razones más poderosas de su victoria, pero esta revela además una desafección total con los dos partidos del sistema. Fíjense en la paradoja que apuntan los analistas. Reform UK se ha podido beneficiar de las consecuencias del Brexit que promovió. Lo que sucedió al Brexit fue una situación de deterioro económico e inestabilidad política.

La otra sacudida política se ha producido en Alemania, donde Los servicios de inteligencia de Alemania califican como “extremista” a AfD y aseguran que es incompatible con el orden democrático. No es una ilegalización. No es la primera vez que se baraja esta posibilidad, porque ya sabe que la democracia alemana es militante y eso significa que puede proscribir a los partidos señalando como antisistema. El dictamen permite vigilar al partido y reaviva las iniciativas para su prohibición. Lo que pasa es que vamos a recordar que la AFD, con más de diez millones de votos es la principal fuerza de la oposición.