El monólogo de las ocho: "Hoy el Senado ha sido el campo de batalla de la guerra de la corrupción"

Hoy el Senado ha sido el campo de batalla de la guerra de la corrupción. En la sesión de control como preludio de lo que vendrá en las comisiones de investigación que han sido registradas en las Cortes.

Hace unos días la número dos del Gobierno, María Jesús Montero, pedía dejar fuera de todo esto a las familias, pero me temo que la tregua ha durado poco y hoy tanto la mujer de Pedro Sánchez como la pareja de Díaz Ayuso han estado en el centro de la actualidad. A la primera la ha traído Alberto Núñez Feijóo, aquí en Onda Cero, en su entrevista con Carlos Alsina. Es la primera vez que Feijóo señala el posible conflicto de intereses de Begoña Gómez cuya carrera ha sido impulsada por Air Europa justo antes de que la empresa fuera rescatada con dinero público y eso a Feijóo le parece que merece cuanto menos una explicación.

Lo que todavía no ha dicho Feijóo es si su partido la llamará a declarar en la comisión de investigación que ha registrado esta tarde en el Senado y que, en un movimiento audaz, el Partido Socialista se ha decidido apoyar. Bueno, es una forma de aplicar la doctrina de Sánchez de hacer la necesidad virtud. Como el PP tiene la mayoría para sacar adelante la Comisión, el PSOE votará a favor en el Senado y así podrá decir que está por el Caiga quien Caiga. Hoy desde luego en la sesión de control, Pedro Sánchez ha preferido hablar del 11M y de Aznar ante las preguntas de la popular Alicia García.

Miren, hoy ha vuelto un nombre que parecía que había sido enterrado en el pasado y es Delcy Rodríguez, una mujer, vicepresidenta de Venezuela, que tenía prohibida la entrada en el espacio y que sin embargo una noche de enero de 2020 aterrizó en España. ¿Por qué? Pues por algo lo suficientemente importante como para que acudieron a recibirla a horas intempestivas José Luis Ábalos, Koldo García y el conseguidor de la trama y asesor de Air Europa Víctor de Aldama.

Lo que allí hablaron es tan misterioso como las decenas maletas que ella introdujo en España como valija diplomática. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha traído de nuevo el caso Delcy a su entrevista con Alsina en Onda Cero.

Podríamos estar ante una secuela desconocida del caso Delcy

Es verdad que se podría reabrir el caso antes las nuevas revelaciones. Bueno, de hecho podríamos estar ante una secuela desconocida del caso Delcy porque hoy hay una información acompañada de un testimonio gráfico, cuenta que el 3 de marzo de 2023, el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro introdujo en España 79 bultos a través de un avión de Plus Ultra. Es la misma operativa que utilizaron con las maletas de Delcy. Todos los paquetes iban señalizados como valija diplomática, no pasaron ningún control de seguridad y fueron recogidos en el aeropuerto madrileño por personal de la embajada de Venezuela en Madrid. Y lo muestra en una fotografía en las que se aprecia las maletas bien agrupadas.

El Gobierno prefiere que sea Ayuso quien dé explicaciones por los negocios de su pareja

Lo cierto es que sobre todo esto no se ha ofrecido todavía una explicación, pero el Gobierno prefiere que sea Ayuso quien dé explicaciones por los negocios de su pareja aunque fuera cuando no todavía no era su pareja. Volvamos a la sesión de control, porque quizás el momento estelar fue el enfrentamiento dialéctico entre un hombre de confianza de Ayuso Alfonso Serrano y el ministro Óscar Puente

Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha declarado víctima de una campaña personal después de que eldiario.es desvelara que su pareja había sido denunciada por la Fiscalía Provincial de Madrid.

La Fiscalía había recibido un informe de la Agencia Tributaria atribuye a Alberto González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros en el ejercicio siguiente y el 5 de marzo presentó su denuncia.

De lo que se le acusa a la pareja de Ayuso es de haber hecho distintas maniobras fiscales para no pagar lo que le correspondía por el beneficio obtenido en los ejercicio de 2020 y 2021. Él se dedica a los servicios sanitarios desde hace años y los beneficios de su empresa se incrementaron exponencialmente en la pandemia y habría utilizado empresas pantalla y facturas falsas para no declarar todos los beneficios.

Lo que dice Ayuso es que, primero ella no empezó su relación con él hasta la primavera de 2021, con lo que los hechos serían en todo caso anteriores. Pero, que todo es una operación política para distraer a la opinión pública de la verdadera trama, que es la del caso Koldo.

También asegura que la Fiscalía Provincial se ha puesto a disposición de una operación política, entre otras cosas porque la fiscal jefe fue un alto cargo de Zapatero y ha sido nombrada por Dolores Delgado. En cualquier caso, la investigación ha servido para que se lancen en plancha contra Ayuso por los negocios de su novio.

Claro, lo que sugiere Errejón es interesante, porque si no se hallase ninguna cuestión imputable a Ayuso al menos la operación habría servido para ensuciarla. Ahora, que la tregua de las parejas, novios, maridos y esposas ha terminado ya veremos con qué consecuencias. Porque por ahora todo los problemas que la Agencia Tributaria apunta del novio de Ayuso serían antes de que comenzaran su relación. Y hay algunos que parecen serios.

De todas las reacciones la más llamativa sin duda es precisamente la de la ministra de Hacienda. Que quizás en este asunto debería mantenerse aparte, pero todo lo contrario. De hecho fíjense como contrasta lo que dice Montero cuando le preguntan por el novio y cuando le preguntan por la mujer de Sánchez.

Señalaba la primera reacción de Alberto Núñez Feijóo sobre la noticia que publicaba eldiario.es. Precisamente la ofrecía en Onda Cero, en la referida entrevista con Alsina. Resumen, si el novio de Ayuso tiene un problema con Hacienda, que responda por él.

