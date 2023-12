El monólogo de las ocho: "Las explicaciones con las que Sánchez justifica el engaño han tomado un cariz insultante"

Engañar al votante no está bien. No está bien hurtarle información sobre tus planes o mentir sobre ellos como estrategia electoral. No está bien prometer que jamás vas a aprobar una amnistía de los delitos del procés si luego vas a aprobar, ni tampoco decirle que una de tus líneas rojas es investir de poder a Bildu para que luego, siempre después de que voten, entregarle a los de Otegi la alcaldía de Pamplona.

Nada menos que Pamplona, pieza estratégica para los abertzales, cargada de simbolismo.

No está bien engañar, pero aún peor es insultarles después y lo cierto es que las explicaciones con las que Pedro Sánchez está intentando justificar el engaño han tomado un cariz insultante. Bueno, es que ahora trata de convencer de que la entrega de la alcaldía de Pamplona es un cuestión puramente consistorial. Unas desavenencias municipales. Que es que estaba bloqueado el ayuntamiento, que no fluía…

Esto es llamar idiotas directamente a los ciudadanos, pero muy en especial a los votantes socialistas, no es por nada. No es que os engañáramos, es que no se construyen carriles bici en Pamplona. En ese sentido es mucho más noble Óscar Puente. Prefiero a los legatarios políticos de ETA que a la derecha. Punto.

Esta es una decisión federal tomada antes de las elecciones

Esta es una decisión federal tomada antes de las elecciones. Mucho antes de la última vez que Chivite negó que se fuera a producir y responde a la misma lógica transaccional que la amnistía. A Puigdemont se le ha comprado los votos con impunidad y a Otegi con Pamplona, por ahora, porque el resto del pliego de condiciones del acuerdo con Bildu permanece secreto.

Claro que ha quedado al descubierto una verdad incómoda y es que el tabú que permitía investir a Bildu de poder con los votos de los socialistas ya ha caído. Y ahora ya se puede desgañitar Eneko Andueza en decir que él no hará lo mismo en el País Vasco que su credibilidad es nula.

Los periodistas le han preguntado a Sánchez en esa comparecencia que escuchaban a la entrada del Consejo Europeo en Bruselas y tampoco es que Sánchez se esfuerce demasiado en negarlo. Si es preciso le darán la lehendakaritza a Bildu. Desde luego ya no hay un tabú que lo impida.

Hoy toda la tensión se ha trasladado al Parlamento de Navarra, donde el líder de Unión del Pueblo Navarro ha escenificado de forma muy abrupta la ruptura de relaciones con la socialista María Chivite. Ha abandonado el pleno con todo su grupo, el mayoritario de la cámara y antes resultaba reprendido por el presidente del parlamento por su obstinación en definir la palabra escoria, que Esparza considera que encaja perfectamente con los socialistas navarros.

¿Y qué dice María Chivite? ¿Cómo justifica haber hecho lo que hace días -días- juraba que no iba a hacer? Pues de forma muy significativa señala a un apparatchik, al secretario general del partido en navarra. Ella no contesta ni quiere saber nada.

En Onda Cero, en Más de Uno con Carlos Alsina, hemos podido escuchar tanto a Esparza como a ese hombre al que se refería Chivite. Ramón Alzórriz, se llama. La verdad es que su versión tiene algunas lagunas. Lo más impresionante es que dice que a Bildu le falta un recorrido ético para que los socialistas gobiernen Pamplona con ellos, pero nos les falta ningún recorrido ético para gobernar Pamplona en solitario.

¿Qué réplica tendrá todo esto en la política nacional?

Ahora la pregunta es qué réplica tendrá todo esto en la política nacional. Y si Feijóo va a acudir a la reunión a la que le ha convocado Pedro Sánchez para hablar de la renovación del CGPJ y de otros asuntos referidos a la institucionalidad. Hoy precisamente la mayoría del CGPJ ha solicitado al presidente, Vicente Guilarte, que incluya en el orden del día del próximo Pleno, que tendrá lugar el jueves 21, el "examen de las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes poderes del Estado: legalidad de las comisiones Parlamentarias de investigación y deber de comparecencia de los jueces". O sea que piden un posicionamiento claro por los ataques de los socios independentistas del Gobierno a los jueces. Hoy el Constitucional también ha expresado su solidaridad con Concepción Espejel, señalada por Miriam Nogueras desde la tribuna del Congreso.

Claro, la pregunta es si en estas condiciones y después de la entrega de Pamplona a Bildu, Feijóo va a acudir a la reunión con Sánchez. Hoy por cierto, el presidente del PP se ha referido al espectáculo ofrecido por Sánchez en el Europarlamento, del que se fue entre abucheos después de la sesión más bronca a la que se haya enfrentado un presidente de turno. Más bien que haya provocado un presidente de turno. Que es que le llegó a mentar el tercer Reich al presidente del grupo mayoritario, a alemán Manfred Weber. Claro, hoy Manfred Weber concede una entrevista a El Mundo en la que dice: "Sánchez está descalificado para cualquier cargo futuro europeo tras lo que hizo en Estrasburgo".

Quizás se nos olvide que sobre Carles Puigdemont pesa una orden de busca y captura dictada por un juez

Luego además es que con la gente con la que se suele reunir Sánchez… reunirte con él ya te sitúa en un lugar sospechoso. Es que después de Feijóo, si es que este accede, se va a reunir con Puigdemont. Es normal que Feijóo diga, oiga no me confunda. Hablamos ya con tanta naturalidad de estas cosas que quizás se nos olvide que sobre Carles Puigdemont pesa una orden de busca y captura dictada por un juez. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha confirmado que la reunión se producirá más temprano que tarde

También ha añadido que no estará presente el mediador, porque será un primer contacto y no será preciso por tanto tomar notas. La negociación tiene otros cauces. Esto es más político, más diplomático. También ha dicho que se trata "de normalizar una relación y una negociación entre dos presidentes que, desde 2017, fruto de la represión, no ha sido posible". Lo que dice Turull es estrictamente, de hecho le han preguntado directamente a Pedro Sánchez y él pospone una respuesta con un recurso que la hace más evidente. Miren mi agenda, no hay fecha. Claro, si eso ya lo ha dicho Turull.