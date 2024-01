El monólogo de las ocho: "¿Cómo va a negociar Sánchez las próximas leyes?"

Hay estados de Estados Unidos que hoy parecen Siberia. Recorre el inmenso una ola de frío como no se recuerda con temperaturas por debajo de los 20 bajo cero en Chicago, por ejemplo. Uno de esos lugares esteparios es Iowa, que en realidad por su peso demográfico no debería ser un estado demasiado significativo en la carrera por las presidenciales. Y sin embargo, la cita de hoy es crucial y va a ser seguida al minuto como si fuera un supermartes, porque en los caucus de Iowa los americanos van a poder comprobar cuáles son las posibilidades reales de un retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

Parte como favorito de entre los republicanos que se disputan la candidatura, pero eso no es lo relevante, porque era bien sabido que lejos de afectarle, su problema con la Justicia opera como vitamina electoral. Ahora lo interesante es primero, quién será el segundo. Es decir, quien parte como su adversario en las primarias, si la favorita de los donantes, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, o Ron DeSanctis, el muy conservador gobernador de Florida.

También es interesante conocer la distancia. Las encuestas son tan favorables a Trump que cualquiera victoria que no sea arrasadora resultará decepcionante y en cambio si le saca 20 puntos a sus rivales, sus posibilidades de volver a ser presidente de Estados Unidos se disparan. Porque además, Joe Biden está sumido en una crisis de popularidad, enfangado por el papel de Estados Unidos en Oriente Próximo y por las andanzas de Hunter… que parece que le afectan más a Biden los problemas de su hijo con la Justicia que a Trump los suyos. En cualquier caso, no hay una sola cancillería en el mundo que hoy no esté mirando a este lugar congelado de la Tierra que es Iowa.

Por de pronto Trump ya promete la mayor deportación de inmigrantes de la historia.

A Pedro Sánchez le ha dado por filosofar

En España, a Pedro Sánchez le ha dado por filosofar, en un inesperado giro sofista que el creerá que le ahorra dar explicaciones. Ayer en El País especulaba sobre qué es la verdad. Hoy en Radio sobre lo que significa pactar.

Hombre, Sánchez ha hecho algo más que incorporar a Bildu a su gobierno que es darle a Bildu un gobierno para él solo, como es el gobierno del ayuntamiento de Pamplona, la capital de la gran Euskal Herría. Ahora bien lo interesante de las entrevistas de estos días era averiguar cuál era el verdadero alcance de las cesiones del PSOE a Junts y eso es imposible saberlo, quizás porque este Gobierno funciona mediante el método de "venga va, lo que sea" que decía esta mañana Antonio Caño.

Qué pide Junts… Inmigración… pues venga, sí, y luego ya veremos cómo lo explicamos. A esta hora la versión que ofrece el PSOE y que ofrece Junts sigue siendo antitética, para desconcierto de todo el mundo. Y ahora la siguiente pregunta es: ¿cómo va a negociar las próximas leyes? Primero que gobernar por la vía del decreto es antidemocrático le da igual, pero ya ha aprendido que es jugársela a todo o nada y eso sí le importa. De manera que empezará a manufacturar más proyectos pero seguro que el descalabro del miércoles le pasa factura. Porque ahora Junts exigirá garantías más sólidas para aprobar las leyes. Es lo que tienen jactarte de que has conseguido engañar a todos, incluso a Junts, que nadie se fía de ti.

Es que ahora el argumento supremo de la propaganda es que les ha conseguido engañar a todos. Hombre, cuidado con ese argumento.

Yolanda Díaz está atrapada en la coalición y muy debilitada por Podemos

Y la votación del pasado miércoles obra el prodigio de soliviantar a todos. No hay nadie contento con lo ocurrido. Porque de una u otra forma se consideran defraudados. Coalición Canaria ha quedado como unos pobres estafados, Esquerra ve como se negocia con Junts competencias que van a tener que gestionar ellos, el PNV exige lo mismo que Junts y Sumar… Sumar porque Yolanda Díaz está atrapada en la coalición y muy debilitada por Podemos y no puede decir nada. Pero, algo dice por ella Ernest Urtasun, el ministro de Cultura.

Yolanda Díaz está viviendo un momento duro. Ahora se va al Vaticano para volver a charlar con el Papa Francisco, con el que tan bien se entiende. La precampaña gallega de Yolanda Díaz va de la playa al baldaquino, de los pelets al hisopo…. Hoy la vicepresidenta encontraba estampada en forma de titular una humillante desautorización por parte de su Gobierno. Contaba 'El Mundo' que Félix Bolaños la habría desplazado y ahora él se encargaría de las negociaciones con Podemos, visto el fracaso del subsidio de desempleo. Ella lo niega… Pero el mensaje que ha enviado Podemos es bastante claro. Quieren interlocutar…. como dice ese neologismo tan cursi… quieren interlocutar con otro, porque lo cierto es que persiguen el fin de Yolanda Díaz y no van a descansar hasta que se produzca, ya lo verán ustedes.

Hoy estaba en Espejo Público de Antena 3, con Susana Griso y se ha reivindicado. Aquí es importante cómo destaca que ella es vicepresidenta. No como Bolaños que es ministro. Por más que sea ministro para todo.

