El monólogo de las ocho: "Anda Pedro Sánchez recorriendo el mundo con los andares del pato cojo"

Nosotros les hablamos hoy desde el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, 12.000 metros cuadrados de un ecosistema conformado por los videojuegos, el metaverso, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y hoy… la radio… porque hemos convertido uno de sus patios en el estudio de la Brújula.

Anda Pedro Sánchez recorriendo el mundo con los andares del pato cojo para tratar de convencer a otros países de la necesidad de reconocer el Estado Palestino. Le ha entrado un súbito ímpetu internacional que coincide sospechosamente con el decaimiento de su capacidad ejecutiva en el interior.

Porque la legislatura ha quedado suspendida en cuanto sus socios se embarcaron en dos procesos electorales que culminará, el vasco este 21 de abril, y el catalán, el 12 de mayo, y entonces veremos si se reanuda o no la legislatura. De ahí lo del pato cojo, que es la figura con la que se denomina al presidente de Estados Unidos que en el crepúsculo de su mandato se dedica a procurarse una reputación de muñidor diplomático.

Hoy Sánchez ha aterrizado en Polonia. Primera parada de una gira que servirá… ¿para qué? Pues sobre todo para excitar su vanidad, porque en realidad el reconocimiento del Estado Palestino no tiene mayor consecuencia si no existen ni las estructuras ni las condiciones para que se levante. Palestina quedó partida en dos tras una guerra civil tras la que no se han reconciliado. Y hoy Gaza está dominado por una sucursal de Irán que es Hamás, a la que nadie le va a reconocer la autoridad de un Estado por la razón sencilla de que entre sus fines declarados está la desaparición de Israel. La solución de los dos estados es un consenso entre las naciones democráticas y el punto de partida de todas las conversaciones de paz que terminan descarrilando en cuanto descienden a los detalles: el retorno de los refugiados

España podría reconocer mañana mismo el Estado palestino y ahí encontrará Sánchez la complicidad del PP. Suecia, Malta o Chipre ya lo reconocen. ¿Con qué consecuencia? Ninguna perceptible, pero es que lo que Sánchez busca es forjarse una imagen de liderazgo en el exterior que cubra sus carencias ejecutivas en el interior.

Hoy ha estado en Más de uno con Carlos Alsina, José Manuel Albares, que es el jefe de la diplomacia española. Lo que dice Albares es bastante razonable. Un estado palestino viable podría ayudar a la paz en la región, hay que excluir de la ecuación a los actores tóxicos, pero volvemos a toparnos con un problema de origen, qué es un Estado y si puede construirse tal cosa en la Palestina de hoy.

Cómo están poniendo hoy a la ministra de Vivienda. Es que Isabel Rodríguez se ha ido a la SER a hablar de lo suyo y se le ocurrió decir que había una oportunidad de negocio en los alquileres asequibles. Negocio, pecado nefando. Han saltado los socios de Sumar como un resorte, porque para Sumar todo lo que no sea la expropiación es una política pacata, entreguista.

El Gobierno quiere convertir la vivienda en una cuestión moral y el problema es que está completamente atenazado por la ideología y eso se ha demostrado más que inoperante… contraproducente. En la legislatura pasada, este Gobierno presentó una ley de Vivienda a bombo y platillo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Porque cualquier política de vivienda debería partir de la evaluación de los resultados de la legislación vigente. Los precios siguen subiendo y lo que está pasando es que se sigue contrayendo la oferta. El Gobierno debería reconocer por tanto su fracaso y a partir de ahí empezar a construir de nuevo… nunca mejor dicho.

Miren, hoy hay una buena medida que se ha presentado. El Ejecutivo agilizará la construcción de vivienda favoreciendo las licencias rápidas para promotores. Los ministros de Vivienda y Economía se reúnen con representantes del sector inmobiliario y la banca para impulsar la vivienda asequible. Y eso está bien. Siempre que apoya de otras política públicas y que además se asuma otra perspectiva. Que el problema no es lo que los españoles gastan en vivienda sino lo que cobran por su trabajo. Porque el salario mínimo es muy loable pero una política prospera de lo que se ocuparía es de subir el salario más común. En España, la clase alta, por percentil, me refiero, empieza en los 40mil euros y eso es inaceptable.

Está bien lo que dice Isabel Rodríguez pero antes debería convencer a sus socios de que a las familias también les importa poco la receta ideológica, siempre que ofrezca resultado y le provea de alquileres asequibles.

Ya se conocen los nombres de la comisión del Congreso que investigará ¿el caso Koldo? No, ni lo pretende. Es una comisión que nace precisamente para diluir el caso Koldo en un marasmo de contratos de diferentes administraciones y que como muestra de cuáles son sus verdaderas intenciones, convocará a Isabel Díaz Ayuso para que dé cuenta de sus cuestiones domésticas. Claro que ella ha dicho que estará encantada de comparecer ante la Cámara para explicar lo que sus señorías requieran.

Comienza pronto el espectáculo del enorme ventilador parlamentaria. A ver si porque parezca que son todos unos ladrones, los de verdad se van de rositas. Claro que Díaz Ayuso no será la única. Los socios han presionado para que compareciera Salvador Illa y así lo hará. También Francina Armengol, que estará como Illa en ambas comisiones. La del Senado y la del Congreso.

Ahora lo más divertido. El PSOE no llama a José Luis Ábalos a comparecer, lo cual es hasta grotesco, porque lo hizo dimitir para que se fuera al grupo mixto. Pero no considera necesario preguntarle nada sobre su vida con Koldo y las razones por las que terminó cayendo en desgracia.

Por si queda algún despistado… Ábalos es clave por la razón sencilla de que en él confluían la autoridad del secretario de organización del PSOE y la capacidad de inversión del ministerio con mayor presupuesto, que es el de Transportes. Si alguien le descolgaba el teléfono a Koldo era únicamente por José Luis Ábalos.