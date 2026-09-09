Marta García Aller, sobre los informes de Ceuta desclasificados por Moncloa: "El Gobierno no se entera de lo que le dicen sus servicios secretos"

Déjame que te cuente lo que dicen los documentos que acaba de desclasificar el Gobierno sobre Ceuta. Porque resulta que dicen lo que el Gobierno dijo que no decían. "Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana", dice uno de los mensajes desclasificados. "Hay dos grupos con 180.000 seguidores", decía otra alerta por Whatsapp del CNI a la Delegación del Gobierno.

El Gobierno ha desclasificado los 40 documentos sobre la crisis de Ceuta, con idea de probar que no había informes que probaran que el CNI le había avisado de nada, pero resulta que entre los 40 informes hay algunos que sí dicen lo que el Gobierno decía que no decían.

El CNI avisó a Delegación de Gobierno, Guardia Civil y al Gobierno marroquí también de que había convocatorias masivas animando a saltar a Ceuta. En la web de la Moncloa se pueden/podrán consultar los informes. La idea de publicarlos, en nombre de la transparencia, era avalar la tesis del Gobierno de que no hubo avisos y por eso el Ejecutivo no se enteró de lo que estaba por venir. Y que Marruecos tampoco sabía.

El CNI avisó a Delegación de Gobierno, Guardia Civil y al Gobierno marroquí también de que había convocatorias masivas animando a saltar a Ceuta

Sin embargo, lo que consta en algunos de los WhatsApps y en las notas, de los servicios de inteligencia desclasificados hoy, entre otra mucha morralla que también ha sido desclasificada (tal vez para hacer bulto) prueba exactamente lo que el Gobierno negaba tener: el aviso de que había convocatorias en redes sociales con 180.000 personas para entrar de forma coordinada en España.

Muy tranquilizador no resulta, la verdad, que el Gobierno diga que los servicios secretos no se enteran de lo que pasa en internet, cuando lo que pasa es que el Gobierno, o al menos una parte de él, no se entera de lo que le dicen sus servicios secretos.

El comienzo del curso parlamentario que huele a precampaña electoral

Tiempo tenemos esta tarde para hablar de mucho más que de política, hablaremos de inteligencia artificial y cuánto de humo hay en eso de que se acerca el fin del mundo por culpa de Open AI, hablaremos de si puede ayudar a la crisis de vivienda la normativa que viene de Bruselas para limitar pisos turísticos… Pero antes, antes tenemos que comentar el comienzo del curso parlamentario.

Hoy en el Congreso el ambiente estaba tan revuelto como cuando acabó, quizás más, por la crisis de Ceuta. Pero la sensación que cundía es que entramos en precampaña electoral. O, al menos, es lo que parece ahora que el presidente del Gobierno haya empezado un tour de entrevistas.

Y ha hablado el presidente de ataque híbrido, para referirse a Marruecos, destierra ya la idea de ataque a la integridad territorial, pero sigue sin acusar a Marruecos de ese ataque, que más que híbrido es fantasma porque no se lo atribuye a nadie.

"Más que un ataque híbrido es un ataque fantasma porque no se lo atribuye a nadie"

Sánchez ha reconocido hoy que el Estado debe prepararse mejor ante los ataques híbridos, o sea, el "mundo digital" para anticipar situaciones como la de Ceuta. Ahora resulta que los niños pasan demasiado tiempo delante de las pantallas y los espías demasiado poco. Pero a ver si va a tener razón PISA en que uno de los mayores problemas del país es el de comprensión lectora.

El Gobierno insiste, después de desclasificar documentos que le contradicen, que los informes del CNI no dicen lo que dicen. ¿Pero son los problemas de comprensión lectora un problema en el Gobierno o un argumento de campaña?

Porque a lo mejor la falta de comprensión lectora es un aliado. O sea, dar por hecho que da igual desclasificar esos informes a propósito, aunque digan lo contrario de lo que dice el Gobierno, porque total, se creen que aquí ya nadie lee nada. Pero es que sí nos los hemos leído.

se creen que aquí ya nadie lee nada

Nos los estamos leyendo todavía. Y hay mucha morralla. Pero también frases reveladoras que prueban que el CNI sí que alertó. No de la magnitud exacta, pero sí de que había grupos con 180.000 seguidores alentando a saltar a Ceuta. Y pedían refuerzo de las fronteras.

Y hablando de comprender bien los mensajes. ¿Qué está queriendo decir aquí el presidente del Gobierno? ¿Estamos entendiendo bien? A lo mejor el presidente dice luego que no está diciendo que dice.