La mirada cítrica: "La inflación no nos deja dormir ni comer"

La inflación no nos deja dormir. Y al precio que están los alimentos, tampoco nos deja comer. Los alimentos han subido de media casi un 16%. Pero la leche, el aceite, el pan, los huevos se han encarecido un 30%. Y hasta un 50% ha subido el azúcar. Algo amargo para las familias más vulnerables. La inflación interanual cierra el año en el 5,7%, la media en el 8,4%, pero la subyacente, la inflación estructural, se dispara al 7% y estas son las cosas básicas.

El caso es que desde 1994 no habían subido tanto los alimentos y la inflación subyacente no había alcanzado estas alturas desde 1992 el año de los Juegos Olímpicos. La ministra de trabajo, Yolanda Diaz, pide al Gobierno más medidas y no ha tardado mucho en señalar a las empresas como responsables.

El ministro de Agricultura lleva semanas rechazando que las distribuidoras estén inflando precios. Y la vicepresidenta Nadia Calviño asegura que Competencia está vigilante. Por ahora no hay ningún expediente. Además, el gran beneficiario de la inflación es la recaudación de Hacienda. Calviño afirma que en enero se comenzará a notar la bajada del IVA. Las asociaciones de consumidores lo dudan.

No solo suben los alimentos

Sube el vestido y el calzado. El precio de los viajes turísticos aumenta un 16% y un 11% el de los coches. Hablando de coches, Musk, Elon Musk ha decidido bajar hasta un 15% el precio de sus automóviles. Lo que también se modera es la inflación en Francia y en Alemania, que además regatea a la recesión. En 2022 creció casi el 2%. También esquiva la contracción el Reino Unido.

La referencia de Shakira a la deuda con Hacienda

Claramente se refiere la cantante colombiana a su proceso judicial por presunto fraude fiscal en España. Según el fisco debe 14,5 millones de euros y la fiscalía solicita al juez 8 años de cárcel y 24 millones de multa. Por cierto, hay otras referencias económicas que han sido aprovechadas por las marcas citadas. Renault ha aprovechado la comparación del Twingo con el Ferrari. En las redes sociales, los del Rombo, han lanzado la campaña "Sube el volumen".

Shakira también enfrenta los Rolex con los Casio. Y los de la marca japonesa aprovechan y dicen en Twitter: "nos encanta que esto nos sal-pique". Somos indestructibles. Los de marketing son capaces de aprovechar cualquier oportunidad, aunque para el insulto y el despecho nadie como Paquita la del Barrio.