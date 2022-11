La mirada cítrica: El enigma de la reducción del paro y el aumento de la ocupación

Estamos a punto de colocar el cártel de completo. Llegamos con el tren de la Brújula a rebosar. Primero. Nos enfrentamos a un enigma. No es a la máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial, descifrada por Alan Turing y, por qué no recordarlo, con la colaboración de un comisario de policía español: Antonio Camazón. No. Tampoco nos referimos al enigma de Rusia, como apuntaba Churchill, todo un acertijo. No. Nos enfrentamos al enigma de la reducción del paro y el aumento de la ocupación en octubre con la economía española frenada. Un enigma, según el propio ministro Escrivá.

En octubre, el paro bajó en 27.000 personas y la ocupación aumentó en 103.000 afiliados. El paro baja como nunca en un mes de octubre. Pero el enigma del que habla el ministro Escrivá puede encontrarse, entre otras cosas, en los Fijos Discontinuos que suman 260.000 contratos solo en octubre. Tarde o temprano conoceremos cuántos trabajadores con este contrato están inactivos. Oficialmente no están en paro, pero si no se trabaja no se cobra, a no ser que se tenga derecho a desempleo.

El tirón de orejas del BCE al Gobierno de España

Todo indica que el BCE no es muy partidario del nuevo gravamen a la banca. Recordemos que es un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de la banca por la subida de tipos y con el que el Gobierno quiere recaudar 3.000 millones en dos años.

El BCE pide que se pueda repercutir el impuesto en los clientes, puede dañar la resistencia del sistema financiero español y lastrar, dificultar, el crédito. Por estas razones el BCE solicita al Gobierno que frene la puesta en marcha de este gravamen a la espera de un análisis más profundo de sus consecuencias. La ministra de Hacienda afirma que no hay nada en la Ley que ponga en peligro el sistema.

Y ya que estamos metidos de lleno en la cuestión del dinero, los Fondos Europeos siguen dando que hablar. Informes internos del Gobierno reconocen que hay retrasos en la ejecución de los Fondos Europeos. Vamos, lo que ayer denunciaba el PNV y lo que llevan diciendo muchos empresarios y comunidades autónomas desde hace meses. El problema es que la Administración Pública española se ha convertido en un embudo burocrático. Además, Bruselas prepara medidas, sanciones, recortes en los montantes a aquellos países que no cumplan. La vicepresidenta Calviño asegura que España cumple.

Las nuevas inversiones en energía y la lista Forbes

Forbes ha publicado la lista de las grandes fortunas en España. Los ricos también lloran, aunque poco. Sus patrimonios se han reducido por la inflación. Las cien personas más ricas de España acumulan 143.000 millones. La mitad de este dinero está en cinco manos con Amancio Ortega a la cabeza, seguido de su hija Sandra, Rafael del Pino, Juan Roig y Juan Carlos Escotet.

Y la otra millonada llega en barco. El gigante naviero, Mersk ha anunciado la inversión en España de 10.000 millones de euros para el desarrollo en nuestro país de hidrógeno verde.