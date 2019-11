La mirada cítrica: ¿De dónde viene el Black Friday?

Los orígenes del Black Friday no están claros, pero como apuntaban los antiguos comerciantes, a partir de ahora y con la campaña navideña, los libros contables, en vez de estar en rojo, comienzan a estar en negro.

Algunos dicen que el origen llega por una campaña agresiva de los almacenes Macys en los años 20, otros adelantan la cuestión a una operación arriesgada en la bolsa neoyorquina de dos brokers en 1864, otros lo retrasan aún más, a la América esclavista de principios del XIX y algunos a un partido de fútbol americano unido a intensas rebajas en la ciudad de Filadelfia en los cincuenta.

La cuestión es que el Black Friday, como lo conocemos, no se popularizó en EEUU hasta que el New York Times habló de ello en 1979. Y siempre relacionado con el Día de Acción de Gracias, fiesta del XVII que oficializó dos siglos después Abraham Lincoln.

En España llegó hace apenas una década, pero no se extendió hasta que no entraron en el juego los grandes almacenes y las cadenas de distribución online.

En cualquier caso, está con nosotros. Según Oliver Wyman, el 84% de los españoles comprará algo en estas fechas, pero gastará menos que en Europa. Los comerciantes lo tienen claro: las compras se distribuyen en el tiempo.

Donde no ha llegado la euforia es a las hipotecas. El pasado septiembre fue el peor de los últimos cinco años. Y lo que no termina de bajar es el paro. Según Bruselas, el desempleo en España está en el 14,2%, la media europea en el 7,5%. Ya si hablamos de paro juvenil, negro es el futuro, y es que estamos casi en el 33%. El Banco de España, aun así, afirma que la desaceleración no va a ir más.