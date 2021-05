El dinero que viene: Dinero virtual

El dinero con el que jugamos en el casino, de alguna manera también es virtual… Vamos a hablar de dinero que utilizamos como medio de pago en un ámbito, pero que fuera de él no lo es…¿Cómo el dinero del Monopoly? Exactamente… Cuando abres la caja, abandonas tu moneda patria y ya sólo echas cuentas en “monnies” para ver si es más rentable poner un hotel en tal calle o tal otra. Además de ganar dinero con los negocios inmobiliarios, recibes 200 cada vez que pasas por la casilla de salida, a modo de pensión no contributiva y, sólo, si te acuerdas de pedirlos.

Auténticas guerras se viven en los salones por esos 200 “monnies”. Pero hay más juegos con su propia moneda virtual…Algunos hasta con su propio trueque… estoy pensando en el Catán, que se quedó en la época del trueque de nuestro primer episodio. En este juego consigues madera, arcilla o cereales, y los intercambias con otros jugadores o construyes poblados y carreteras.

Y digitalizando poblados, me voy a ir a los juegos de ordenador o de móvil. No sé si alguna vez te has montado tu propia granja o poblado virtual... Pero si has jugado a algo similar a Clash of Clans, esa es la clave. Es un juego de descarga gratuita y consiste en ir desarrollando tu aldea: construyes edificios, formas un ejército de personajes fantásticos y te enfrentas con otros jugadores, con los que también puedes formar clanes. Para ir progresando en el juego, tienes recursos a tu disposición, como el elixir o el oro, pero el más importante es el tiempo, tu propio tiempo. Cada muralla, torre o arma necesita un tiempo real para construirse. También las tropas necesitan tiempo para entrenarse. Pero tú no quieres esperar los 5 días, 5, que tarda un mortero en pasar a nivel 8: tú quieres tu mortero mejorado ya.

No sé muy bien para qué necesito el mortero, pero sí, lo quiero ya. Pues para los ansiosos, el juego ofrece la posibilidad de comprar gemas. Y las gemas, no cuestan oro del juego, sino dinero real. Puedes comprar desde una pila de gemas por 4,49 hasta un cofre lleno de ellas por 89,99. ¿¿90 euros?? A mí no me pillan en esa… yo me espero mis 5 días para tener un mortero. Quizá tú sí, o eso crees porque no has caído en las garras del juego, pero los creadores del juego han llegado a ganar más de 2 millones y medio de dólares diarios. No sé si tendrán muchas ventas de 90 euros, pero de euro en euro, es fácil caer. Hay muchos más juegos en los que se utiliza la llamada “moneda premium” que te da privilegios especiales. El famoso Fortnite, que en uno de sus modos compiten on-line 100 jugadores y sólo puede quedar uno, tiene también su propia moneda virtual, que puedes comprar con dinero real. Son los “paVos”, que sirven para comprar, dentro del juego, skins (apariencia de tu personaje), armas, bailes o pases de batalla.

Fornite en concreto, mueve mucho dinero real no sólo con el juego en sí, sino con la creación de contenidos para el juego o para las redes. Forma además parte de los llamados e-sports y organiza un torneo mundial, donde el ganador consigue 3 millones de dólares. Para que tengas una referencia, te diré que el premio es similar al del torneo de tenis más antiguo del mundo…

¿Wimbledon? Al final va a ser más rentable darle a la tecla que a la pelota… Así que estos juegos cambian dinero real por dinero virtual que sólo puedes utilizar en el juego, igual que los billetes del Monopoly sólo tienen valor mientras estás echando la partida.

Con la diferencia de que los billetes del Monopoly te salen gratis, claro… Pero sí: este dinero virtual es un medio de pago dentro de una realidad paralela, la que vives en el juego. ¿Qué pasaría si, en la realidad creada por la red, yo crease una moneda virtual que generase tal confianza en que va a ser aceptada por otros usuarios, en que va a ser cada vez más valiosa, que todo el mundo quisiese usarla…?

La Anacoin, una moneda tan apreciada, que gente que no la tiene, está dispuesta a pagar dinero real por ella, y cotiza, como la divisa de un mundo llamado Internet. ¿Cómo sería la creación de dinero?, ¿y en qué monedero o caja fuerte se guardaría?, ¿cómo evitaría que la robasen o falsificasen?, ¿qué cosas podría comprar con esta moneda…?