La Brújula de la Economía: ¿Es realista plantear objetivos climáticos sin contar con China?

Durante estos días se está celebrando la Cumbre del Clima en Glasgow, en las que los países asistentes están intentando buscar soluciones al aumento de las temperaturas. Entre algunas de las opciones que se han puesto sobre la mesa, una de ellas es asegurar que las temperaturas no suban más de 1,5 grados. Sin embargo, el problema es que no todos los países se han sumado a esta iniciativa y algunos como China o India, unos de los que más contaminación generan, no dan su visto bueno haciendo muy difícil que se consigan soluciones reales.

El conflicto entre Marruecos y Algeria se ha saldado cerrando uno de los canales más importantes por los que se transportaba el gas a España. Los segundos se han comprometido a seguir mandando a través de otro canal directo con Almería, sin embargo, se deberían hacer cambios y esto supondrá un aumento de precios. También se ha planteado que venga en barco, aunque es una opción que también encarecería el gas.

Y los precios de la luz siguen al alza. A pesar de que este lunes han dado un respiro, el martes vuelven a subir a los 145 euros/MWh, un ascenso del 60%. Los expertos culpan a los problemas con el gas y desde la OCU se alerta que seguirán en torno a los 200 euros/ MWh durante el mes de noviembre.