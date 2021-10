La Brújula de la Economía: ¿Pueden retrasarse los niveles de crisis hasta 2023?

El Gobierno no piensa echar un borrón en sus cálculos, ni modificar previsiones después de que Estadística haya enfriado de nuevo el crecimiento de la economía. La actividad se ralentiza. Crecimos un 2% de julio a septiembre, nueve décimas más que en el trimestre precedente, pero por debajo de las expectativas de los analistas que confiaban en un 3%.

La tasa interanual baja del 17,5% al 2,7%

Mientras, la productividad se recupera pero en los próximos meses hay más riesgos, entre ellos, el de la inflación y la energía.

Los autónomos ven una recuperación menos robusta de lo que cree el Gobierno. En Onda Cero, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, pide que modifiquen ya sus Presupuestos.

La CEOE también advierte que la recuperación económica se enfría y que los niveles de crisis pueden retrasarse hasta 2023.

El déficit llega al 4,5%

La recuperación económica y el avance de la vacunación permite seguir reduciendo el déficit del Estado que en agosto se sitúo en el 4,5%. La mejora en los ingresos, con una recaudación que crece un 16%, frente al incremento del 9,8% en los gastos, permite reducir el agujero en las cuentas en un 5,7% respecto al año pasado.

Si sumamos la Seguridad Social, el déficit del conjunto de las administraciones alcanzó los 54.950 millones de euros, son 4,5 puntos y medio del PIB.

A su vez, las transferencias del Estado a la Seguridad Social, contempladas en la reforma de pensiones y la mejora económica, han provocado un desplome del déficit del 67% en tasa interanual.

Las comunidades autónomas, por su parte, registran un superávit de 2.800 millones de euros.

Las plusvalías y los recursos

El borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional, quiere sacar de dudas y calmar a los ayuntamientos. No se pueden reclamar las plusvalías declaradas ni las autoliquidaciones de los últimos 4 años como se especulaba.

Según este borrador, se priva del derecho a reclamar a todos los contribuyentes que no tuvieran ya iniciada una reclamación por este tributo, aunque aún se encontraban en plazo para ello, algo que no consideran justo las organizaciones de usuarios. Sin embargo, en el borrador de la sentencia también se deduce que el Tribunal no cierra la puerta a usar otras vías de reclamación.

Mientras tanto, Hacienda busca una fórmula para evitar la congelación de este impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocidos como la plusvalía municipal y que suponen ingresos de 2.500 millones de euros anuales de media para los ayuntamientos. Y es que la plusvalía, tras la publicación de la sentencia, no se puede aplicar en los términos actuales.

Los costes en el campo y la subida de los precios

Austria puso sobre la mesa la posibilidad de un gran apagón eléctrico y España lo descarta firmemente. "El suministro de energía está garantizado y no habrá apagones", es la afirmación que han hecho la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera y la vicepresidenta Nadia Calviño. Ambas coinciden en que no hay nada que temer a pesar de que este domingo finaliza el contrato para usar el gasoducto Magreb-Europa.

Ribera confirma que hay alternativas, como la compra de gas a otros 14 países que ya está asegurada y tampoco descarta una bajada de los precios, sobre todo, tras la orden de Putin de rellenar las reservas a Europa.

Mientras tanto, el coste sigue disparado, especialmente en la industria y en el campo español. Según Asaja, los costes energéticos se han disparado un 270% y el gasóleo más de un 70%, un aumento que, de momento, asumen las propias empresas pero que no tardará en convertirse en pérdidas o en trasladarse a los clientes.

Marketing digital con Pablo Herreros

Hablamos con el consultor, Pablo Herreros, sobre las marcas "potentes". ¿Qué hay detrás de una marca? "Hay mucho más allá y es mucho más profundo de lo que alguien puede pensar", ha añadido el experto. Realidad, identidad, imagen… Aprendemos todo lo que necesita una empresa para destacar.