La Brújula de la Economía: ¿Busca Podemos un país sin ricos?

Luis Vicente Muñoz y Carlos Segovia hablan en 'La Brújula' sobre la reforma fiscal propuesta por Podemos y se preguntan si el partido morado busca "un país sin ricos", es decir, "un país de pobres".

Los bancos se adaptarán a los mayores

Por otro lado, después de que Carlos San Juan, el médico jubilado responsable de la recogida de firmas para pedir mayor atención presencial de los bancos a las personas mayores, la patronal bancaria ha confirmado que ya tienen un plan para solucionar este problema.

Y se preguntan qué más se puede hacer para hacer más accesibles los bancos para las personas mayores.

Subida del Salario Mínimo a los 1.000 euros

Asimismo, analizan la subida del salario mínimo a los 1.000 euros con el acuerdo del Gobierno con los sindicatos y en contra de la patronal. ¿Es justo para los empresarios? ¿Perjudica al empleo?

Las mujeres y jóvenes los peor parados por la subida del salario mínimo

La vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, explica que con esta subida "no es tanto que se destruya empleo, es que no se crea", algo que afectará principalmente a mujeres y a jóvenes, en contra de lo que están defendiendo el Gobierno y los sindicatos. Por otra parte, señala que "se va a crear empleo de muy pocas horas" y enfoca el debate a la productividad. "Esto no va a afectar a la gran empresa, habrá que particularizar", comenta.