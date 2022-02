La brújula de la economía: ¿Es el momento de subir el SMI?¿Afecta igual a todas las CCAA?

El Gobierno y los sindicatos han acordado una subida del Salario Mínimo Interprofesional para llegar hasta los 1.000 euros mensuales, propuesta a la que se ha opuesto la CEOE. Laura Blanco y Juan Carlos Lozano analizan este hecho en 'La brújula de la economía'

Para Juan Carlos Lozano el debate sobre este asunto está en si es el momento de hacerlo efectivo debido a que el crecimiento de la economía se está recuperando lentamente. Por su parte, Laura Blanco comenta que a mí me preocupa que, aunque tenemos que unificar e intentar que no haya una España de dos velocidades, hay una realidad. Y es que, no es igual el salario mínimo de 1.000 euros en Madrid, que en cualquier otra CCAA".

Por otro lado, analizan la aprobación de los 1.000 millones de PERTE, por parte del Gobierno, para los sectores del campo. Unas ayudas que llegan cinco días antes de las elecciones en Castilla y León.

Por último, comentan el anuncio de Nadia Calviño sobre la atención de lo bancos tras la campaña de 'Soy mayor, no idiota' con la que Carlos San Juan ha conseguido recaudar 600.000 firma en change.org. Nuestros contertulios hablan de la "improvisada" conversación entre el afectado y la ministra de Asuntos económicos.