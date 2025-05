La Brújula de la Economía: aranceles, OPA y apagón

Desde el inicio, la conversación fluyó entre risas y advertencias: "Cuidado con el aire... y con Escrivá", decía uno de los tertulianos, mientras otro admitía haber llegado al encuentro para comprobar la calidad del vino local. Pero más allá del brindis inicial, los temas no tardaron en ponerse serios. El programa arrancó con una noticia de calado internacional: el Tribunal de Comercio de EE.UU. ha anulado los aranceles recíprocos impuestos por Donald Trump, calificándolos de "ilegales". Aunque, advierten, el expresidente podría apelar al Supremo.

Ya en terreno nacional, los tertulianos recordaron el apagón que hace un mes dejó sin luz a toda España justo cuando se disponían a emitir desde Alcázar. A día de hoy, Red Eléctrica aún no tiene respuestas. Las eléctricas rechazan cualquier culpa y han comenzado a defenderse públicamente. Mario Ruiz-Tagle, presidente de Iberdrola, lo dejó claro: "Esto fue un problema del gestor del sistema, no de generación".

En el foro organizado por Cinco Días, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, se defendió con firmeza, alegando independencia y neutralidad. Pero los analistas del programa dudaron. "No entra un solo kilovatio en la red sin permiso de Red Eléctrica", apuntaron, y recordaron que en plena crisis, el Gobierno se trasladó allí, no a las oficinas de Iberdrola o Endesa. La presencia de ministros y secretarios de Estado en la sede de Red Eléctrica no fue casual, dijeron: “Eso distingue a una empresa pública de una privada”.

En otro frente energético, Endesa anunció que pedirá la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, con acuerdo de las grandes eléctricas. Una noticia que puede marcar el debate energético futuro.

Y como si el escenario no fuera ya suficientemente complejo, el Gobierno se enfrenta ahora a Bruselas por su postura sobre la OPA del BBVA al Sabadell. La Comisión Europea observa con desconfianza la "consulta pública" impulsada por el Ministerio de Economía, una maniobra inédita que podría interferir con los procesos técnicos que deben regir este tipo de operaciones.

Pero no todo quedó en fusiones y energía. También se abordó el debate sobre la reducción de la jornada laboral. El proyecto estrella de Yolanda Díaz, que en principio parecía contar con cierto respaldo social, se tambalea en el Parlamento. La patronal lo rechaza tajantemente, alertando del riesgo de quiebras empresariales. Díaz, en un giro inesperado, reconoció que el absentismo laboral es un problema añadido. "La CEOE lleva hablando de esto desde la época de Séneca", ironizó uno de los tertulianos.

Por si fuera poco, los sindicatos vascos han pedido un salario mínimo regional, a lo que Díaz ha respondido que lo estudiará "con cariño". El equipo de La Brújula no dejó pasar la oportunidad: "¿17 salarios mínimos en España? Muy progresista, sí... o no".