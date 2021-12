Así funciona esto: ¿Cómo es esto de vivir en el mundo?

Esta noche, Ana Comellas se ha propuesto explicarnos cómo funciona esto de vivir en el mundo ya que estamos en un planeta finito, que no infinito, con recursos limitados.

Para entender esta cuestión, la experta ha traído al científico Antonio Turiel para entender qué hay detrás de la crisis energética, de las materias primas y del transporte, temas de los que llevamos hablando a diario durante los últimos meses.

¿Qué está pasando con los combustibles fósiles? ¿Qué pasa con el petróleo? "Falta petróleo bueno para hacer diésel, lo que afecta al transporte marítimo. Es entonces cuando todo empieza a ralentizarse y aunque los precios bajen un poco, la crisis no se resuelve porque lo que realmente está pasando es que las empresas están muriendo. Caen los precios porque cae la demanda. Las perspectivas de futuro son complejas porque las empresas del sector reducen su inversión porque ya hace unos años que comprendieron que ya no hay petróleo barato. No queda petróleo que se pueda explotar a un precio que la sociedad pueda pagar. Por eso desinvierten", ha explicado Turiel.

Esto casi podría parecer una buena noticia, porque queremos dejar atrás los combustibles fósiles y centrarnos en otras fuentes de energía renovables ya que estamos en plena transición a un modelo renovable.

Y aunque Antonio Turiel ha asegurado que vamos hacia un modelo 100% renovable, habrán ciertos problemas: "Dentro de unos años, aunque toda la energía que consumamos sea renovable, será bastante menos energía de la que consumimos hoy. Además hay una serie de problemas como la limitación de la cantidad de energía que se puede producir o el tipo de energía que se va a producir".

Por el momento, tenemos recursos fósiles que se acaban, como también se acabarán los materiales que necesitamos para hacer la transición a las energías renovables. Una transición que debemos hacer por el alto coste climático que estamos pagando en este modelo de crecimiento.

¿Cómo salir de esta rueda que nos lleva al colapso?

Turiel ha asegurado que desde el punto de vista científico técnico se sabe cómo abordar el problema: "Tenemos conocimientos para garantizar un nivel de vida a todos los habitantes del planeta con un estilo de vida diferente. Seguramente no teniendo coches, ni móviles… y con muchas cosas diferentes. Pero lo importante como la vivienda, la educación, la sanidad... se puede garantizar incluso a un nivel más alto que el actual. Tenemos la generación mejor formada de la historia pero el problema es social. Tenemos que organizarnos de una manera diferente para que no necesitemos el crecimiento. Necesitamos un cambio radical de paradigma", ha advertido.

"No podemos esperar milagros tecnológicos, así que tendremos que esperar milagros sociales", ha concluido Juan Ramón Lucas.