Ciencia en La Brújula: ¿Por qué los imanes tienen dos polos?

Hoy en la Ciencia de la Brújula le dedicamos el tiempo a los imanes. ¿Por qué tienen dos polos? Alberto Aparici afirma que esta cuestión da dolor de cabeza a algunos físicos porque el magnetismo no es fácil.

Un polo es algo que o bien atrae o repele. El ejemplo claro en física sería la carga eléctrica. Por ejemplo si nos ponemos un jersey de lana y se carga va a repeler tejidos y va a traer plásticos. Aparici explica que lo que tienen de peculiar los imanes es que siempre van en pareja, es decir, tienen un polo norte y otro polo sur.

Pero la trampa es que los polos de los imanes, no son polos de verdad. Porque lo normal es que un polo se acerquen o no las cosas. Y esto no ocurre con un imán porque se acercan desde fuera al polo pero por dentro se alejan. Es decir, los dos polos de un imán están conectados por dentro pero es algo sólido y no lo vemos.

Aparici asegura que creemos que los polos son independientes y están desconectados pero en realidad son dos mitades de la misma cosa. El campo magnético que entra por el polo sur, atraviesa por dentro y sale por el polo norte y por eso siempre van en parejas.