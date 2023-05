Unai Sordo: "Mayo es el tope para llegar a un acuerdo con la CEOE, si no organizaremos una gran movilización en otoño"

Este 1 de mayo se ha celebrado el Día Internacional de los Trabajadores y como cada año los sindicatos, encabezados por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), han convocado numerosas concentraciones en todo el país en las que se han exigido mejoras laborales para los trabajadores. En esta ocasión, el lema de las movilizaciones ha sido "Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios".

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha explicado en 'La Brújula' cuáles son las reivindicaciones de los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los españoles.

Considera que las movilizaciones de este 1 de mayo son un reflejo de que en la calle "hay entusiasmo". "Los sindicatos estamos muy reforzados en los planteamientos que venimos haciendo", señala.

El secretario general de CC.OO. opina que las salidas a las sucesivas crisis que ha encadenado nuestro país, "han sido diferentes a las de crisis anteriores", y "se ha demostrado que con salarios más altos y empleo más estable se puede avanzar económicamente".

Negociación con la CEOE

Sobre las negociaciones con la patronal, Sordo explica que "la batalla ahora es que los beneficios empresariales se transfieran a los trabajadores a través de las subidas salariales". De no alcanzarse un acuerdo, los sindicatos advierten que será "un otoño caliente".

"Los contactos están en marcha, pero no vamos a estar mareando la perdiz con un acuerdo de convenios colectivos si no vemos agua en la piscina", avisa. "Hay 1.300 convenios colectivos por negociar en España y, o se resuelve de forma rápida una negociación donde alcancemos compromisos salariales, o no vamos a seguir generando un efecto placebo e iremos a un escenario de confrontación y movilizaciones que tomará forma de huelga en aquellos sectores que tengan el convenio bloqueado".

"Ocho millones de salarios en España están perdiendo nivel adquisitivo y eso es algo que hay que corregir", continúa. El líder sindical advierte que "el recorrido de la negociación es corto" y pone como límite el mes de mayo.

"El mes de mayo es el tope para llegar a un acuerdo con la CEOE, si no, vamos a organizar una gran movilización en otoño que espero que se pueda evitar con un acuerdo salarial ambicioso", asegura.

Sordo defiende la creación de un 'Observatorio de márgenes empresariales' para conocer "cómo se están distribuyendo los costes de la inflación": "sería muy interesante saber quién esta quedándose los beneficios para actuar en consecuencia".

Transición digital y ecológica: los futuros desafíos del empleo

El secretario general de CC.OO cree que "estamos en un momento de oportunidad. Algunas de las transiciones que se van a dar, como la digital y la ecológica, sitúa a nuestro país en una enorme ventana de oportunidad para generar empleo"

Por otro lado, a la pregunta de si el año electoral influye en que la CEOE esté bloqueando el acuerdo con los sindicatos, Unai Sordo considera que sería "un error enorme de la CEOE".

"No creo que el conjunto de la patronal esté ahí, aunque puede que haya una parte del empresariado suspirando por un cambio político", señala.

Las medidas de Gobierno contra la inflación: ¿Son suficientes?

El líder sindical también ha opinado sobre la figura de los fijos discontinuos, lo que considera "una buena noticia" porque "responde mucho mejor a la estacionalidad de algunas actividades".

Sin embargo, cree que las medidas del Gobierno contra la inflación no han sido suficientes. "La inflación se ha contenido con la excepción ibérica, pero hay algunos productos de necesidades básicas -especialmente alimentarios- en los que no se han tomado medidas suficientes y la prueba es que están más caros que hace un año".