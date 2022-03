La súplica del transporte para que el Gobierno tome ya medidas: "Es insostenible. Nos estamos desangrando"

Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte, UNO logística, explica la postura de su organización respecto al paro: "Nosotros no nos sumamos a este paro, pero sí hemos rechazado la propuesta presentada por el Ministerio de transportes porque es realmente inconcreta. Nosotros como miembros del Comité nacional de transporte de carretera lo que solicitamos es una medida muy simple, que es la bajada directa y contundente del precio del combustible para poder hacer frente a esta situación extraordinaria hasta que el gasoil vuelva otra vez a sus niveles previos a la crisis".

El Gobierno anunció una partida de 500 millones de euros para rebajar el precio del gasóleo de los transportistas: "No sabemos si ese dinero está ya ni cuál va a ser el proceso de entrega de esas cantidades, hasta cuándo...Que una parte iría de los presupuestos del estado y que la otra mitad van a intentar que procedan de las empresas energéticas.". Además califica como ridícula la ayuda del Gobierno en comparación con la que han dado otros países como Austria, Italia o Francia: "En cualquier caso ese dinero nos parece ridículo en comparación a lo que otros países han puesto sobre la mesa. Austria 2.200 millones, Italia 4.400 millones, Francia, 2000 millones".

El Gobierno no toma medidas y se empiezan a desesperar porque en otros países las medidas que están tomando ya están impactando en una rebaja del precio de los carburantes: "No entendemos cómo no es empático el gobierno viendo la situación en la que estamos las empresas. Es insostenible nos estamos desangrando." Están pidiendo ayudas de 25 céntimos por litro de carburante para cada transportista. "Cuanto menos pero sobre todo que se pongan en marcha ya, no entiendo porque somos los últimos en ponerlas en marcha cuando la inflación de España es superior al resto de países de la UE y lo estamos pasando peor".

La justificación del Gobierno alude a esperar una acción por parte de la Unión Europea. Sin embargo, Aranda señala que al revés no sucede: "No entendemos como el Gobierno no se da cuenta que hay muchas empresas, muchas pymes y autónomos del sector que están en situación de emergencia. No podemos esperar hasta el 1 de abril y necesitamos concreción ya. Cuando se trata de subir impuestos, este gobierno no espera a Europa, lo pone en marcha de manera inmediata."

Y no es un capricho que no salgan camiones. Explica que si lo hacen, muchos de ellos perderían más que el beneficio obtenido por lo que les sale más rentable quedarse en casa: "Muchos de los vehículos que están ahí parados, no lo están haciendo por voluntad propia, sino porque les costaría más dinero el tener que trabajar. Que se adelanten ya esas medidas. Es muy simple y sin bonificaciones: bajada inmediata del combustible para que todo el mundo se ponga a trabajar y se retome la normalidad y tranquilidad", finaliza.