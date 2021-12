¿Sería buena notica que la variante Omicron sustituya a la Delta?

LEER MÁS Génova recomienda suspender las cenas de Navidad en el PP por el avance del coronavirus

Raúl Ortiz de Lejarazu, portavoz de la Asociación de Enfermedades Infecciosas pronostica que la incidencia seguirá subiendo: "La incidencia no deja de subir. Es verdad que está concentrada en niños y en grupos de 40-49. La tendencia indica que en enero estaremos por encima de 500"

Con la gripe española sucedió que poco a poco fue mutando con virus menos potentes y eso hizo que se estacionalizara. El experto no considera que sea comparable con la situación actual: "El ejemplo de la gripe española no es el mejor para compararlo con el coronavirus. Los virus al cabo del tiempo se estacionalizan pero ocurre por causas muy distintas. En la gripe de 2009 la razón de que no fuera grave es que el 60 por ciento de las personas nacidas antes de 1957 tenían anticuerpos"

Pero, ¿es posible que alguna variante menos potente sea dominadora y eso haga que el coronavirus pueda controlarse? "Si tuviéramos una variante menos grave y más capacidad de difundir que la Delta, podría sustituirla, sería una muy buena noticia. Pero no está comprobado que sea así aunque sí hay indicios. Pensar que puede ocurrir esto en esta cepa es difícil de ver ahora", explica.