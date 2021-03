El sector de la pirotecnia reivindica la celebración de espectáculos: "Es una cultura segura"

La pirotecnia valencia se encuentra al borde de la ruina y hoy, 1 de marzo, las 27 empresas que componen el sector se han plantado en el centro de la capital para protestar por la falta de ayudas.

Un día como hoy, en un año normal, daría comienzo el programa de festejos de las Fallas de Valencia, que suponen un 30% de su facturación anual. Sin embargo, de nuevo este 2021 no podrán celebrarse las fiestas a causa de la pandemia.

María José Lora, presidenta Asociación de Pirotécnicos, explica en La Brújula que "no entienden" porque no pueden celebrarse espectáculos si se cumple con las medidas de seguridad necesarias: "La cultura pirotécnica es segura. Es un espectáculo que se puede ver desde los balcones o la televisión", argumenta.

María José asegura que el sector "aporta mucho a la economía" y son, además, "uno de los pilares básicos de la cultura valenciana y Patrimonio de la Humanidad". La industria de los fuegos artificiales, de las mascletaes, de las cordaes y del tro de bac, entre otras, exigen que las instituciones les atiendan y reivindican poder celebrar sus espectáculos.

"Tenemos una cantidad de gastos fijos puntuales que no se puede comparar con ningún otro sector. De momento los pirotécnicos somos un equipo de supervivientes. Pero no entiendo, cómo está la situación, que aún no haya cerrado ninguna empresa", señala María José Lora.