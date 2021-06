La sanidad en llamas, la crisis sanitaria vista desde dentro: "Habrá otra pandemia, de coronavirus u otro virus"

El libro 'La sanidad en llamas. Un internista y un epidemiólogo ante la pandemia' a modo de diario novelado, cuenta la realidad vivida durante la pandemia de los hermanos Miguel Ángel y Julio Martínez-González. Aseguran que la política ha pesado más que la ciencia... "y que España queda en un lugar bochornoso si se compara con el resto del mundo". "La atención primaria tenía pocos recursos y era previsible que pasara, no se la puede sobrecargar más", aseguran los expertos. Consideran que esta debe ser una de las primeras lecciones.

¿Habría que exigir responsabilidades por la gestión de la pandemia? "Se ha pedido que se haga una auditoría sobre el manejo de la pandemia en España, pero yo soy partidario de que se mire al futuro", asevera Julio. "Tenemos todavía las plantas con pacientes graves, no tenemos que quedarnos mirando al pasado y echarnos la culpa unos a los otros", explica. Apuntan los expertos que tenemos "un orgullo de MIR", -"lo que no funciona no se toca y al revés sí, crítica el profesional"-, y asegura que aunque "seguro que habrá otra pandemia, de coronavirus u otro virus", tendrán experiencia en gestionarla.

¿Hacen falta reformas estructurales para prepararnos si hay otra pandemia? "Es el ABC de la epidemiología y no se ha hecho: tiene que haber un plan serio de preparación y organizar el Sistema Nacional de Salud, mejorando por ejemplo los sistemas de rastreo...", reivindica Miguel Ángel.