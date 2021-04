Sánchez Ron ensalza al científico Gerald Holton: "Integra la cultura y la sociedad en su reconstrucción de la ciencia"

La Fundación BBVA ha concedido el premio Fronteras del Conocimiento en Humanidades al físico e historiador de la ciencia Gerald Holton por sus "contribuciones a la historia de la ciencia de los siglos XIX y XX", en las que ha mostrado "una sensibilidad especial a los contextos culturales, filosóficos, sociológicos y de diferencias de género". Hablamos en La Brújula sobre su figura con el físico e historiador de la ciencia, miembro de la Real Academia Española y parte del jurado, José Manuel Sánchez Ron. Holton es un azote de la anticiencia: "La ciencia busca consensos, no hay una verdad para unos o para otros, aunque sea difícil de alcanzar, pero existe".

Holton y Einstein

"La ciencia modela o condiciona la sociedad, de manera especialmente palpable, a partir del siglo XX. Solo hay que pensar en el transistor, la célula de la sociedad de la información... y no es sino una consecuencia de la mecánica cuántica. La ciencia también aporta ideas, las ideas que subyacen en la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica...", explica Sánchez Ron sobre la intenso evolución que ha propiciado la ciencia. "Holton ha sido uno de los mejores estudiosos de Einstein y ha abierto el camino para que se estudiase y se catalogase su legado documental", nos cuenta el académico. "A Einstein le influyeron mucho las corrientes filosóficas que circulaban por centro Europa, no solo ideas tangibles", argumenta. "Pensamos en científicos que se interesan en lo que observan, pero no, hay más cosas", dice Sánchez Ron.

Holton, catedrático de Física y de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard, es una figura central del pensamiento del último tercio del siglo XX cuyos escritos han demostrado cómo, en una constante interacción, la ciencia modela a la cultura y la historia y, al revés, cómo la matriz cultural de cada periodo histórico condiciona e influye en la creación de teorías y modelos científicos.

Además, Holton ha sabido explicar "de manera diferencial" el valor de la racionalidad y del conocimiento objetivo, frente a los fenómenos de exaltación de la irracionalidad que, asociados a movimientos populistas, han contribuido al fenómeno del totalitarismo, la exclusión y la persecución de minorías, según el acta.

El jurado también ha reconocido "sus innovadoras aportaciones a la enseñanza de la ciencia, su decisivo papel en la preservación del legado documental de Albert Einstein y sus estudios sobre el destino de los niños que tuvieron que abandonar la Alemania nazi".