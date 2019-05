Rocío Monasterio: " "No puede ser que los niños no sepan quién es Adolfo Suárez y sean especialistas en fetichismo con los pies"

DESENCUENTRO CON ONDA CERO: Preguntada por la prohibición de VOX al periodista de Onda Cero, Ismael Terriza,de entrar en sus mítines dice que "nosotros criticamos y estamos dispuestos a que nos critiquen, pero a veces hemos protegido a los nuestros con determinados medios que se han excedido, no me refiero a esta casa pero sí a otros medios que han ido a los colegios de mis hijos. En mi caso, estoy encantada de ir a todos los medios".

"No puede ser que nuestro sistema educativo los niños no sepan quién era Adolfo Suárez y no sepan nada del fetichismo con los pies". Nosotros defendemos la libertad y que a cada padre se le dé un cheque escolar y lleven a sus hijos al colegio que quieran y dice que "creemos que en los colegios se tienen que dar valores"

EL ORGULLO GAY A LA CASA DE CAMPO: Defiende esta postura con "lo mismo que se hace un concierto en Valdebebas". Comenta que "el Orgullo Gay crea muchos problemas a los vecinos de la zona, con ciertos problemas de ruido en los que no se respetan unas ciertas reglas básicas de civismo y a lo mejor no hay que ver ciertos espectáculos que no son adecuados a ciertas horas y es una cosa que no se puede plantear".

¿LE MOLESTARÍA QUE SU HIJO VIERA A DOS PERSONAS DEL MISMO SEXO DARSE UN BESO?: Al respecto dice que "lo ven todos los días y hay que respetar la libertad de los padres a elegir a determinados colectivos".

¿MEJOR RESULTADO EN LAS ELECCIONES DE ABRIL?: Asegura que "lo que ha habido es un crecimiento de VOX muy importante" y recuerda "cómo la gente nos pidió que no les abandonáramos y eso va a ser un símbolo más de cómo va a ser esa legislatura en la que gracias a que está VOX allí muchos ciudadanos van a tener voz".

¿POR QUÉ MADRUGARON PARA IR AL CONGRESO?: "Nosotros somos la 'España que madruga' y allí es donde yo capto esa España que políticos como Errejón, que no han trabajado nunca, vienen a dar lecciones de lo que tienen que hacer, es decir gente de izquierdas que han abandonado a los obreros".

¿REPETIRÍAN UN ACUERDO COMO EL DE ANDALUCÍA?: Creemos que vamos a ser determinantes y nuestras líneas va a ser pedir

EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS: Considera que "el Estado de las Autonomías ha llevado a los españoles a ser desiguales" y por eso defiende que "como primera medida hay que devolver las competencias de educación y sanidad", ya que "no podemos defender tener en Europa un Estado Único y luego tener en España 17 mercaditos porque esto es lo que lastra a las grandes empresas y lo que tenemos que hacer es la vida más fácil".

¿CÓMO DEFINE A VOX?: Asegura que su formació "prácticamente no es un partido político", "es un movimiento patriótico que defiende a España y a la libertad".