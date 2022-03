Un refugiado ucraniano define el sentir de su país: "Dolor, orgullo y esperanza"

Sergey Larionov, empleado Hotel Opera de Kiev, que está huyendo del país: "Estoy en la mitad del camino que he parado para pasar la noche. Estamos en un refugio para la que gente que viaja, un campus de una universidad y mañana seguir a mi destino, en un pueblo a 20km de Polonia donde está mi familia. Yo no puedo abandonar el país por la ley marcial".

Explica las motivaciones, en su opinión, de Putin: "Con sus mentiras están creando sus propias causas para avanzar más y usar las armas." Se ha visto obligado a salir de su hotel y explica la razón: "Esta mañana he decidido salir de Kiev, porque han anunciado el toque de queda para hoy hasta dos días. La gente no podrá salir hasta el día 17 por la mañana."

"Nosotros vivíamos en la ciudad de Donetsk desde el año 2000 hasta el año 2014, cuando empezó la guerra. Entonces, mi familia abandonó la ciudad y yo dos años después", asegura y se acuerde de su familia en España: "Toda la ayuda que me están dando mis amigos y familia de España me da muchas ganas de ir cuando acabe de esto para agradecer y disfrutar de esta tierra preciosa"

Asegura que la población ucraniana tiene tres sentimientos: "Los ucranianos sentimos dolor, orgullo y esperanza. Dolor por una guerra injusta, los fallecidos, la destrucción. Orgullo por nuestro ejército y por nuestro pueblo unido como nunca y la solidaridad europea. Y esperanza de que esto termine lo más rápido posible"

"No tengo miedo de tener que combatir. Trato de organizarme de tal manera que el miedo exista pero quede lejos y no afecte a mi vida diaria. Esto en la guerra no ayuda nada", finaliza.