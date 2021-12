El portavoz del Gobierno de País Vasco: "Estamos en la sexta ola. Esperamos que no llegue al resto de España"

Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno de Euskadi, da su visión del crecimiento de casos y alta incidencia en su territorio: "Nos está sucediendo lo que desde hace unos meses está sucediendo en Europa. Y probablemente lo que pasa aquí se extienda. No hemos visto una situación homogénea de la pandemia. Dentro de España ha habido momentos difentes. Estamos detectando muchos casos positivos lo cuál es un indicador de que hay mucha transmisión en la sociedad vasca. Se acerca una nueva variante que es desconocido por lo que debemos ser prudentes. Políticos y los ciudadanos".

"Es probable que tengamos que vivir muchos años con esta enfermedad. Creo que no hay alternativa y la decisión debe ser la prudencia para no tener que llegar a parar la actividad económica", señala y defiende la importancia de la mascarilla: "Desde que en verano del año pasado se estableció el uso de la mascarilla no nos la hemos quitado ni en público ni en privado. Hace un año que no veo la cara al Lehendakari. Creemos que debería ser obligatorio el uso de la mascarilla también en el exterior".

Además confía en que la justicia les permita que se solicite el certificado Covid: "Confiamos en que los jueces vascos acepten la solicitud para que se pueda pedir el pasaporte Covid en hostelería".

"Estamos en la sexta ola que ojalá no llegue al resto de España y no me gustaría que estuviéramos en víspera de la séptima con la nueva variante", señala.

El efecto de las inundaciones

Las instituciones vascas van a analizar los daños y los efectos de la mancha de agua. No ha habido fallecimientos y creemos que tampoco grandes pérdidas. Estos últimos años se han realizado inversiones muy cuantiosas y la situación ha podido ser gestionable"

Se muestra muy satisfecho por el consenso para aprobar los presupuestos de su comunidad: "Hemos llegado a un acuerdo con Bildu para que no presente una enmienda a la totalidad. Hemos podido constatar su voluntad de llegar un acuerdo en cosas que para el Gobierno eran admisibles".

La reunión del Lehendakari y Pere Aragonés

"La reunión ha sido cordial. La continuación de muchos contactos telefónicos y han aprovechado para analizar de forma discreta cómo ven uno y otro la situación del estado español, financiación de las comunidades, la pandemia y la gestión de los fondos europeos".

Y deja claro cuál es la principal exigencia al Gobierno central: "Reclamamos de las instituciones vascas que se cumpla el estatuto de Gernika de 1979 y del que faltan cosas importantes como ha reconocido el Gobierno, esa es nuestra exigencia. Pedro Sánchez se ha comprometido públicamente a hacerlo.