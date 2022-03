Podemos explica su postura en contra del envío de armas a Ucrania: "Para parar a Putin hay que intensificar la vía diplomática"

"Desde Podemos hemos dejado claro que es un error el envío de armas porque es una medida ineficaz que solo puede deslizar más la pendiente hacia la guerra. No va a hacer que termine la deleznable agresión de Putin a Ucrania. La elección es entre la negociación y diplomacia o un conflicto entre Rusia y una coalición internacional liderada por EEUU", asegura Pablo Fernández, portavoz de la formación morada en el Congreso.

Añade que no se han agotado los recursos de la diplomacia antes de enviar las armas: "Creemos que la forma de parar a Putin es la intensificación de la vía diplomática. Es el objetivo ineludible que tenemos en Podemos. El problema es que no se ha puesto intensidad suficiente en la vía diplomática. Hay negociaciones entre Rusia y Ucrania sin apenas atención del apoyo internacional"

"Reconocemos que Ucrania tiene derecho a la defensa legítima propia. Cosa diferente es que creemos que la forma de parar a Putin es la intensificación de la vía diplomática. Nosotros creemos que las negociaciones se están produciendo sin acompañamiento internacional. Mediadores de Naciones Unidas y observadores internacionales serían importantísimos. No lo dice solo Podemos. El Secretario General de la ONU ha expresado lo mismo", defiende.

Cree que con la potencia militar de Rusia, el envío de armas es ineficaz: "El ejército de Rusia es de los más potentes del mundo y eso va a hacer que continúe la masacre. Por eso creemos que el envío de armas no sirve. Nosotros creemos que nunca es suficiente redoblar esfuerzos diplomáticos. No creemos que sea un imposible"

Sobre las discrepancias en la izquierda, asegura que él no las ve: "He escuchado apostar a Yolanda Díaz por la vía diplomática. No creo que haya tanta discrepancia"