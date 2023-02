La OCU, pesimista: "Habrá muchas familias con problemas para pagar el gas"

Las familias con tarifa libre del gas que ya han recibido el primer recibo del invierno han sufrido una subida más que notable en la cuantía de la factura. Una factura que ya es diez veces más cara que en la última década, con una cifra que llama la atención en apenas un mes: en algunos casos se ha disparado hasta un 500%. Dependiendo del recibo, determinados usuarios han visto cómo pasan a pagar el triple o más en enero. Enrique García, portavoz de la OCU da su visión en La Brújula

"La referencia es la TUR, la tarifa de último de recurso, que tiene un mecanismo de tope en su subida, con lo cual no puede subir más de un determinado porcentaje. Por norma, por BOE, que cuyo coste anual se sitúa en 723 € y la más barata del mercado libre, pues tiene un coste de 1.516 €. Hablamos de coste anual para que los oyentes se haga una idea de cuánto sería todo el año. Pero hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría del consumo de gas se centra en los meses de invierno, porque los consumidores lo utilizan fundamentalmente para la calefacción ¿Que está ocurriendo? Pues que ahora están llegando las primeras facturas con un consumo fuerte y a unos precios muy elevado. Y esto lo habéis explicado estupendamente. Ha habido facturas que eran de 100 200 que ahora pasan a 600, 700, 800", señala.

"Muchos consumidores se quejan de que de que en realidad no han sido advertido directamente por su empresa, de que le iban a multiplicar por tres, por cuatro, por cinco. Esas tarifa en en la comunicación de renovación. Ahí está el problema. Si hubiera transparencia por los consumidores, lógicamente no habrían aceptado esa subida de tarifa, habrían buscado en el mercado y habrían ido a la TUR que la opción más barata. Pero eso no ha sucedido y de ahí estos problemas", lamenta.

Explica que esta situación conllevará que muchas familias no puedan pagar el gas: "Muchos consumidores no eran conscientes y en una economía familiar saneada, bueno, pues dice hay que ver porque tengo que multiplicar y pasar de 200 a 600 euros. Pero ojo, en economía familiar vulnerable o en una situación crítica. Esa factura de 200 a 600 o 700 € es un descosido enorme. Bueno, porque habrá muchas familias que lamentablemente tengan muchos problemas para pagar el gas. Es tremendo".

Y en cuanto a la bajada del IVA en alimentos, considera que su efecto se está diluyendo: "El efecto de esa bajada del IVA se ha difuminado en casi el uno de cada cuatro productos que teníamos controlados. Qué queremos decir con esto? Porque es muy probable que a lo largo del mes la subida de precios que se están trasladando desde los costes hacia los lineales, pues se hayan comido esa exigua rebaja del IVA porque no afectaba ni a la carne de ni al pescado. En resumen, que los consumidores están notando muy, muy, muy poco la bajada del IVA en su bolsillo.