Nicolás Redondo: "El PSOE se ha dejado secuestrar por la ultraizquierda y por el nacionalismo"

Nicolás Redondo fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra. El pasado 14 de septiembre el PSOE anunció la expulsión de Redondo del partido por su "reiterado menosprecio" a las siglas de la formación. El hijo del histórico líder de UGT había mostrado estar alejado de muchas de las tesis de la dirección actual de los socialistas y había mostrado en los anteriores días su rechazo rotundo a la impulsión de la ley de amnistía.

"No me resigno, populismo, nacionalismo y los restos del socialismo español" es el libro que presenta el político que defiende que no es populista, sino que hace un análisis sobre si es posible otro nacionalismo.

"Estamos inmersos en una crisis de la democracia social-liberal. Es una reflexión para oponerse a los que exhiben la memoria como un instrumento arrojadizo contra nuestro reciente pasado, la transición y la Constitución española", defiende Redondo.

El ex secretario general asegura que con Sánchez han cambiado muchas cosas y que en el PSOE "nunca hubo silencio como ahora", algo que considera que es indigno para los militantes y que "provoca perplejidad" para los que han visto ese partido.

En cuanto a la votación del miércoles, considera que fue "esperpéntico". "Lo que no puede perder nunca el Gobierno es la respetabilidad y lleva tiempo perdiéndola" y añade que es "absolutamente indigno porque no soporta ninguna explicación".

Ya nadie se fía de las palabras que diga el presidente

"Hemos perdido algo que es fundamental. Dicen que la primera victima de la guerra es la verdad, la primera víctima de la situación política que estamos viviendo es el diccionario. Ya nadie se fía de las palabras que diga el presidente. Ha faltado tantas veces a la palabra", critica. Asimismo, considera que el Partido Socialista ha perdido parte de la dignidad que tuvo con los acuerdos que se conocen. "El acuerdo con Junts es para llorar, si vemos el acuerdo con ERC es para llorar más, lo del PNV es para llorar y el de Bildu es desconocido", expresa.

El gobierno está trincado por Bildu y un personaje que hoy por hoy sigue siendo un prófugo

Redondo alega que Bildu "no es un partido normal" y que no es nada "sin la leyenda de ETA". "Mientras ellos no rompan con esa historia, no es un partido normal, no es razonable que nosotros tengamos un trato normal con un partido de este tipo", se aqueja.

"Es que tenemos el centro de la política española a Bildu por un lado y a Puigdemont por otro". "El PSOE se ha dejado secuestrar por la ultraizquierda y por el nacionalismo, el gobierno está trincado por Bildu y un personaje que hoy por hoy sigue siendo un prófugo", critica el expolítico.

Sólo existe una intrépida mezcla de orgullo, vanidad e ignorancia del presidente que lleva detrás un partido que está en silencio

Para Redondo es "evidente" que el proyecto actual del PSOE "no obedece a nada lógico, no hay un programa de gobierno razonable, no hay una mayoría homogénea. Sólo existe una intrépida mezcla de orgullo, vanidad e ignorancia del presidente que lleva detrás un partido que está en silencio".

Añade que "tienen el Gobierno, pero a cambio de ser irrelevantes como partido en el ámbito autonómico y municipal".

"Un partido que busca la mayoría tiene que hacer un discurso para la mayoría, por lo tanto tiene que ser un discurso moderado. El que solo quiere gobernar lo que hace es un discurso para tener sujeta a su clientela, es un discurso más ideológico y militante", concluye Redondo.