Mañueco, sobre la ruptura de Vox con el PP: "Es una decisión absolutamente irresponsable que justifica otras explicaciones que no se han dado"

Tras la ruptura de Vox con el Partido Popular, Mañueco "en estos momentos lo que quiero es mirar al futuro". "Nadie en Vox Castilla y León ni quería ni creía en esta decisión. El Gobierno ha estado a la altura, hemos hecho una buena labor, ofreciendo estabilidad".

"La inmensa mayoría de Vox, de dentro del gobierno, veían que el gobierno en Castilla y León no estaba zanjado correctamente y esta es una decisión extrema, alejada de Castilla y León que se ha tomado en Madrid".

La cantidad de menores no acompañados acogida por Castilla y León ha sido, "desde el año 2021, medio centenar o algo más. Ahora mismo tenemos a 200 niños y niñas ucranianos y los que han venido desde Ceuta y Canarias", y este año la cifra que esperaban era de 21 niños y niñas.

Los argumentos de Vox para tomar la decisión de romper con el Partido Popular, para Mañueco son un "argumento absolutamente pueril, tenemos una política de integración donde se les atiende con le sistema educativo, sanitario. Es una decisión absolutamente irresponsable que sirve como justificación de otras explicaciones que no se han dado. Una decisión absurda".

"El vicepresidente dimite, ninguno de los otros tres ha dimitido, los he tenido que cesar, por supuesto, desde el reconocimiento personal y desde el agradecimiento y compromiso de estos dos años y medio".

El presidente de la Junta de Castilla y León se queda con un consejero, Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, perfil independiente que nunca ha militado en Vox. "No tenía militancia en Vox, no la tiene en el Partido Popular, la tendrá en el futuro".

En el futuro inmediato, "yo voy a mantener la legislatura, esa es mi intención. Yo pedía un gobierno en solitario con apoyo parlamentario desde fuera. Yo no tengo miedo al diálogo, de hecho, he presidido ya dos gobiernos de coalición con fuerzas políticas distintas y he sido capaz de cerrar acuerdos con todas las formaciones del arco parlamentario", señala.

A partir de ahora, a parte de gobernar "habrá que remangarse en el ámbito parlamentario, dialogar mucho y fajarse".

Mañueco espera "que el Psoe tenga una voluntad de diálogo que hasta ahora ha sido nula en la ultima legislatura. Pido una política de mano tendida a los que han sido mis socios".

Para sacar adelante cualquier proyecto de ley, "solo hay dos formaciones posibles: o Psoe o Vox. El PP se centra en la centralidad, llegar a acuerdos con Vox, con el que hemos tenido un acuerdo mas que digno".

Considera Mañueco que "Vox no va a sabotear al Gobierno, la voluntad de todos los miembros de Vox de Castilla y León es de colaborar, otra cosa es las instrucciones que les puedan dar desde Madrid".

Desde hace dos años no se celebra una conferencia de presidentes, "si esta cuestión es tan urgente, tan importante, quien debe dar el primer paso es el que tiene la responsabilidad, la competencia, la obligación, y en este caso, el Gobierno", añade.

El Partido Popular en España, representado en la persona de Alberto Núñez Feijóo, "está en la centralidad de este país, y tenemos que ensanchar esa base y contar cada vez con más personas a un lado y a otro. Nuestra intención es seducir desde el conocimiento a quienes han confiado en algún momento en la formación política de Vox que han demostrado, por las erráticas decisiones en los últimos años, que son una fuerza que impide llegar al gobierno de nuestro país al centro derecha, y por otro lado, le están impidiendo tener un goberno como el que hemos tenido en Castilla y León, Aragón, Valencia, Murcia y Extremadura.

"Esas decisiones erráticas de la cúpula nacional de Vox, estoy convencido de que los votantes de vox tomaran buena nota". "Nosotros trasladamos un mensaje de firmeza, de confianza, y abrimos las manos y explicamos que nuestras políticas son eficaces para las personas".

En cuanto al leonesismo, Mañueco siente "respeto absoluto a León, tiene una tradición histórica, y desde el respeto más absoluto de la identidad que cada uno quiera tener. España no está en estos momentos para más barullos territoriales como los que ya tenemos. El mapa autonómico esta cerrado por los estatutos de autonomía que se integran en la Constitución Española".

"Lo que esta pasando ahora es una confrontación, una lucha de poderes dentro del Partido Socialista. La debilidad del liderazgo regional del Psoe es apabullante. Es un problema interno del Partido Socialista, desde el respeto, que cada uno tenga la identidad que quiera", concluye.