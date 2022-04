Juan Marín se desmarca de un pacto con Vox: "estamos en las antípodas"

LEER MÁS Juanma Moreno adelanta las elecciones en Andalucía: Esta será la fecha para los comicios

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha confirmado el adelanto electoral en su comunidad para el 19 de junio. Su socio de gobierno, Juan Marín de Ciudadanos, explica en La Brújula cómo se ha enterado: "El presidente me llamó, me ha explicado sus motivos y al final me comunicó la fecha. Hemos tenido un Consejo de Gobierno y a seguir trabajando hasta que haya uno nuevo".

Una fecha que no le convence, no por la fecha sino por el adelanto: "Sigo pensando que quizá no era el momento idóneo pero no hay que darle más vueltas. Hay que seguir gobernando y a partir de ahí cuando llegue la jornada electoral que los ciudadanos decidan. En Ciudadanos estamos tremendamente orgullosos de los realizado. Aquí no se juega el Gobierno de España sino esta tierra"

Defiende que esta coalición ha funcionado muy bien y ese es su aval para las elecciones: "Este Gobierno ha sido un ejemplo. La prueba es que se convocan elecciones y no se cesa a nadie. Las personas son importantes a la hora de establecer las relaciones".

Pese a los malos resultados que presagian las encuestas, no pierde esperanza de un buen resultado: "Perderíamos 18-17 escaños según las encuestas. Todas las elecciones que me he presentado me daban cero y tuvimos nueve. Si ahora me dan tres igual podemos dar una sorpresa a más de uno. Son los andaluces los que deciden no las encuestas". Y por supuesto contará con Inés Arrimadas en la campaña: "Es andaluza y nuestra presidente. Por supuesto que cuento con ella y que vendrá a echarnos una mano".

Se muestra tajante a la hora de desmarcarse de un posible pacto con Vox: "Yo no formaría Gobierno con Vox porque estamos en las antípodas. Ese proyecto no lo quiero para Andalucía. El PP lo está haciendo". Y defiende la importancia de su formación para evitar que los verdes entren: "El PP y el PSOE nunca se van a poner de acuerdo. La aritmética marca. Hay que sumar 55 y no hay muchas fórmulas salvo que Ciudadanos sumando con el PP haga posible que este Gobierno de coalición siga adelante. Es mi aspiración".