Juan Manuel Fernández, vocal del CGPJ: "La amnistía quiebra el principio de igualdad de los españoles ante la ley"

Los ocho vocales conservadores del Poder Judicial en funciones, elegido en su día por el Partido Popular, reclamaron ayer la celebración de un pleno extraordinario para aprobar un texto que carga contra Pedro Sánchez, donde afirman que la amnistía supone la abolición del Estado de Derecho.

Aseguran los conservadores que amnistiar a los líderes del procés "supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos". Añaden que es una medida con efectos de "degradación" para el país y "cuando no de abolición del Estado de Derecho en España".

El presidente en funciones del órgano, Vicente Guilarte, ha dado luz verde a la reunión solicitada por los ocho vocales, y se celebrará el lunes. Aunque, Guilarte el pasado 24 de octubre Guilarte dijo en 'Más de uno' que no contemplaba un pronunciamiento sobre la amnistía porque sería una declaración política.

Juan Manuel Fernández, es uno de los vocales que ha solicitado el pleno. Comenta que a lo largo de estas últimas semanas, han estado atentos al desarrollo de los acontecimientos y que una vez fue explícita la proposición de ley para la tramitación de amnistía es cuando solicitaron el pleno ya que creen que, como órgano del Gobierno, es su deber emitir su opinión. Añade que es un "debate inexcusable".

En cuanto al comunicado emitido por los Jueces y Juezas para la Democracia donde les acusan de actuar al dictado del PP, Fernández discrepa y asegura que están "equivocados". Afirma "con rotundidad" que no actúan al "dictado de nadie" y que se debe a "esta profesión y a lo que significa el funcionamiento de la democracia". "No hay democracia sin estado de derecho y esta requiere de un poder judicial independiente y a ello me debo y por eso he pedido la celebración del pleno", confiesa el vocal.

Explica que el texto que han presentado es un borrador donde perfilar alguno de los aspectos. Consideran que la amnistía y las causas seguidas por el proceso secesionista fueron injustas y supone "dejar sin efecto múltiples resoluciones judiciales". Añade que entra en colisión con "un principio básico de una democracia que es de la separación de poderes y es un quebrantamiento del principio de exclusividad jurisdiccional".

Declara el vocal que el debate sobre la amnistía no ha estado presente hasta fechas muy recientes y que va a exigir pronunciamiento por parte del TC. Resalta que de alguna manera "ya sobrevuela que en las actuaciones que hemos seguido los jueces españoles en la tramitación de estas causas relacionadas con la secesión, ha habido una persecución ideológica". Niega que se haya seguido ningún juicio por motivos políticos.

Expone el juez que la amnistía "lo que viene a suponer es borrar el delito", pero que con ello también emerge la consideración de que fue "un actuar injusto, una legislación y una actuación de los tribunales represiva cuando no fue así".

"Entra en colisión con el principio de exclusividad jurisdiccional y quiebra el principio de igualdad de los españoles ante la ley desde el momento de que dependiendo quien haga una conducta, la responsabilidad será diferente", expone Juan Manuel Fernández.

Sostiene que desde el Consejo están alertando de los peligros que puede suponer la amnistía desde la defensa del Estado de Derecho, que es la defensa "de todos los ciudadanos que vivimos en España". "Es una situación grave que pone en cuestión las instituciones y que habría sido deseable que de tener que plantearse se hubieran hecho los informes correspondientes", concluye el vocal.