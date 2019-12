José Manuel Moreno: "Que EEUU ponga palos en la rueda es tremendamente importante, pero no está todo perdido"

José Manuel Moreno, Miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU y Catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla La Mancha, espera que la cumbre del clima sirva para dar pasos en la buena dirección. "Siempre hay que esperar algo de la cumbre. Cualquier paso que se dé no hay que menospreciarlo. Tenemos que ser optimistas".

Lamenta que haya grandes representantes políticos negando el cambio climático, pero "su opinión no cuenta para nada. Lo único que cuenta es la ciencia, y no está a su lado". Expone que "no se ha desmentido nada de lo que se hacía desde los primeros informes". "Hay quien tiene un altavoz grande que se lo han dado los españoles, pero no quiere decir que tengan la razón, no le demos importancia".

Celebra que la sociedad esté despertando aunque haya tardado. "La gente se ha dado cuenta que ya vive lo que se anticipaba antes y por eso está cambiando la opinión. Antes solo había modelos y trabajos científicos muy difícil de vender. Los mercaderes que han ido sembrando dudas han ido paralizando decisiones que si hubiera tomado antes, serían mucho menos costosos".