El PP insinúa que la información sustraída del móvil de Sánchez, condiciona su toma de decisiones

Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso no da ninguna credibilidad a que Sánchez no supiera las personas investigadas por el CNI: "La ley del CNI establece claramente la relación entre el Gobierno y ellos. Y esta establece que informa al Gobierno. Nadie puede creer que no estuviera al corriente".

"Le ha sobrado el insulto y descalificación al PP. Ha faltado explicaciones porque no ha dado ninguna. Él sabía que cuando negoció el acuerdo de investidura acordó con un partido cuyos miembros estaban siendo investigados por el estado. Esto es muy grave y no ha ocurrido en ninguna democracia", añade la popular y lamenta que "tampoco ha aclarado lo de los indultos y de si alguno de esos indultados estaba siendo investigado cuando se concedieron".

Para reforzar su postura, recoge las propias palabras que ha dicho Gabriel Rufián: "ERC se lo ha explicado al presidente del Gobierno. Mientras eran espiados por el sistema, negociaban el pacto de investidura. Lo ha reconocido el propio portavoz de Esquerra. Demuestra la debilidad del Gobierno".

Además, ve especial relevancia en conocer la información que se ha robado del teléfono del presidente: "Cuando el Gobierno no da explicaciones, empiezan las especulaciones. Nadie entiende el giro de política internacional en Marruecos que ha llevado Pedro Sánchez. El Gobierno tampoco lo desmiente y no da información de lo que ha pasado. Nadie sabe la información que se ha sustraído de su dispositivo y qué relevancia tiene y si está condicionando la toma de decisiones del presidente"

"Los partidos de estado como el PP, han apoyado al Gobierno en la guerra de Ucrania, en la cumbre de la OTAN, que una parte del Gobierno no lo hace. Lo que está claro es que Pedro Sánchez ha decidido estar en manos de Esquerra y de Bildu. Hoy Bildu le ha dejado claro que de ellos depende que el Gobierno se mantenga en una amenaza velada", asegura en defensa de la postura popular.

Por último, reconoce que ve muchos nervios en el PSOE: "Están muy nerviosos. El nivel de agresividad con el PP demuestra un gran nerviosismo con la alternativa que lidera con fuerza Feijóo y porque han entrado en una espiral de descomposición del Gobierno".