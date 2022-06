González Pons: "Sánchez se ha hecho fotos en el Eurodisney de los adultos sin invitar a oposición"

LEER MÁS Pedro Sánchez interviene en la Cumbre de la OTAN junto a una bandera de España al revés

"Para España esta cumbre tiene una fachada de cartón piedra. Sánchez se ha hecho fotos en el Eurodisney de los adultos. Hay una oposición que no ha sido invitada, una parte del Gobierno silenciada hasta que pase la cumbre", señala González Pons que se queda con los aspectos positivos de la cumbre: "Lo más importante es que hay una Europa que se ha reconciliado con los EEUU. Los países europeos están dispuestos a subir su gasto en Defensa. Además hemos reconocido enemigos potenciales nuevos. La OTAN es una alianza política y no militar"

Aclara sus palabras sobre la acción del Gobierno en Indra: "Indra todos los días de elecciones hace un cálculo con un modelo. Clava el resultado electoral prácticamente a la media hora de cerrar los colegios. Es el tesoro más preciado por los gabinetes de los partidos. Y ahora ha diseñado el modelo predictivo y puede anticipar los resultados, algo que se le escapa al CIS. Esto en mano de un partido político y no de todos los demás le da una gran ventaja. Es sospechoso que el Gobierno quiera controlar la empresa que hace la predicción de los resultados de las elecciones y al mismo tiempo que destituya al INE porque no le gusta su cálculo de inflación".

Considera que el CIS es un sistema que ya no vale por desfasado y carga contra su cabeza: "Tezanos no solo ha convertido el CIS en una institución inútil. No tiene problema en reconocer su admiración por el presidente del Gobierno".

No tiene duda que su partido habría gestionado mucho mejor la crisis en la frontera de Melilla: "Si gobernásemos no estaríamos en el lío político que estamos con Marruecos y con Argelia. Habría habido más presencia policial y habríamos previsto para evitar una concentración así en la valla. Exigimos la comparecencia del presidente y del Ministerio del Interior. Al presidente le tenemos que preguntar por qué le pareció un buen trabajo".

"Hemos ofrecido al Gobierno un pacto de estado sobre la OTAN y no nos ha dicho nada. Sentimos que negociamos con un Gobierno que no se comporta como tal. Tendría que querer hablar con nosotros porque sino a ver cómo solucionamos lo de la justicia. Estamos dispuestos a ayudar si el Gobierno nos atiende", finaliza.